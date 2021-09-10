حديقة فرنسية تشهد ولادة مفاجئة لشبلين أفريقيين

صورة التقطت في 9 سبتمبر 2021للشبلين المولودين في حديقة أمنيفيل للحيوانات في فرنسا (أ ف ب)

شهدت حديقة حيوانات أمنيفيل (شمال شرق فرنسا) ولادة «مفاجئة» لشبلين، في 22 أغسطس.

وقالت الحديقة إنها ولادة مفاجئة، نظرًا إلى عمر والديهما وهما من أسود أفريقيا؛ إذ يبلغ الذكر 17 عامًا فيما سن اللبؤة 12 عامًا، حسب «فرانس برس».

وأوضحت حديقة الحيوانات في بيان أن الولادة تمت تحت أنظار الزائرين، مشيرة إلى أنها كانت تستبعد أي ولادة جديدة لهذين الزوجين «نظرًا إلى تقدم عمر الذكر». ويعيش الأسد الأفريقي عادةً حتى 12 عامًا «في بيئة طبيعية».

وأعربت حديقة الحيوانات عن ارتياحها إلى هذه «الأخبار السارة في مجال الحفاظ على الأسود الأفريقية»، وهي فصيلة مهددة بالانقراض لم يبق منها سوى 35 ألف عينة في أفريقيا، بحسب البيان.

وأكدت أن الشبلين، وهما ذكر وأنثى، «بصحة جيدة»، ووضعا «بعيدًا من الأنظار» مع والدتهما في انتظار فطامهما وتلقيحهما.

كذلك أعلنت أن الجمهور سيتمكن «قريبًا» من اختيار اسميهما عبر الشبكات الاجتماعية.