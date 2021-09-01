ولادة نادرة لفيلين توأمين في الأسر بسريلانكا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 11:11 صباحا
صورة تظهر سورانجي مع صغيريها التوأمين المولودين، 31 أغسطس 2021 (أ ف ب)

وضعت سورانجي (25 عاما) في ميتم بيناوالا للفيلة في سريلانكا فيلين توأمين بصحّة جيّدة، في حدث نادر من نوعه لهذه الحيوانات في الأسر، وفق ما أعلن مسؤولون في هذه المؤسسة.

وهي المرّة الأولى التي تشهد سريلانكا ولادة فيلين توأمين في الأسر منذ العام 1941، وفق الخبير جايانثا جاييوارديني، وفق «فرانس برس».

وقالت رينوكا باندارانايكي مديرة ميتم بيناوالا، وهي أكبر مؤسسة من هذا النوع في سريلانكا تؤوي 81 فيلا، إن «الفيلين الصغيرين والأمّ في حالة جيّدة».

وأوضحت أن «الذكرين صغيرا الحجم نسبيا، لكنهما بصحّة جيّدة».

وسبق لسورانجي أن وضعت مولودا ذكرا في 2009. ويعيش الأب باندو (17 عاما) في الميتم الذي أسّس سنة 1975 للاعتناء بفيلة برّية شاردة.

وأُغلق الموقع الذي يستقطب عادة عددا كبيرا من السياح بموجب التدابير المعتمدة لاحتواء انتشار «كوفيد-19».

وفي العام 2020، كشف مسؤولون عن الحياة البرية أن أوّل ولادة لفيلين توأمين في البراري في سريلانكا حصلت في متنزّه مينيريا الوطني في شرق الجزيرة.

وفي نهاية أغسطس، أعلنت الحكومة عن سلسلة من التدابير الصارمة لحماية هذه الحيوانات التي تكتسي رمزية خاصة في هذا البلد ذي الغالبية البوذية.

ويقتني أثرياء كثيرون في سريلانكا ورهبان بوذيون أيضا فيلة كحيوانات مدجّنة، غير أن سوء معاملة هذه الحيوانات منتشر على نطاق واسع.

وينصّ القانون الجديد على السجن لمدّة قد تصل إلى ثلاث سنوات للمخالفين.

وتضمّ سريلانكا حوالى مئتي فيل في الأسر و7500 في البراري. ويعدّ الإمساك بهذه الحيوانات جريمة قد تؤدي إلى الإعدام، لكن الملاحقات قليلة في البلد.

ويشير المدافعون عن الحيوانات إلى أن حوالي أربعين فيلا صغيرا سرقت من المتنزّهات الوطنية لتدجينها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غوغل» ترجئ العودة إلى مكاتبها حتى مطلع 2022
اقتصاد
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
وزراء خارجية دول جوار ليبيا يتفقون على تفعيل لجنتي السياسة والأمن برئاسة الجزائر...
ليبيا
ألواح شمسية فوق المنازل لإضاءة عتمة لبنان
اقتصاد
تبون يستذكر أزمات الجزائر السابقة للتفاؤل بفرص حل الأزمة الليبية
ليبيا
«التعليم العالي» تبحث عودة الإيفاد بالخارج والقرارات المعطلة
ليبيا
رسميا.. «ريال مدريد» يضم كامافينغا
رياضة عالمية
اشتباك مسلح أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس
ليبيا
بوتين يقدم مكافآت مالية لعناصر القوى الأمنية والجيش قبل الانتخابات التشريعية
دولى
سولشاير يعدد مكاسب التعاقد مع رونالدو
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الخليجيون يتدفقون على أوكرانيا وقطاعها السياحي يتحسن
اقتصاد
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
أوكرانيا: العثور على مقبرة جماعية من عهد ستالين تحوي رفات 20 ألف شخض
دولى
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
«طالبان» تعليقا على الانسحاب الأميركي: «لقد صنعنا التاريخ»
دولى
طائرة رئاسية تنقل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا
رياضة محلية
الدبيبة يدعو «عون وصنع الله» لاجتماع الأحد المقبل
ليبيا
منتخب الغابون يصل إلى بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني
رياضة محلية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أول ظهور لكريستيانو رونالدو بقميص «مانشستر يونايتد»