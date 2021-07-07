«ديزني لاند باريس» تعتذر بعد منع أم من إرضاع طفلها

زوار يضعون الكمامات يتجولون في الشارع الرئيسي لمتنزه «ديزني لاند باريس»، 15 يوليو 2020 (أ ف ب)

تقدم متنزه ديزني لاند الترفيهي قرب باريس، الثلاثاء، باعتذار بعد أن طلب عمال في الموقع من امرأة التوقف عن إرضاع صغيرها على الملأ في المكان.

وقالت ديزني لاند باريس، على «تويتر»: «نأسف بشدة لهذا الموقف ونقدم مرة أخرى اعتذارنا الصادق للأم المعنية. الطلب المقدم لها لا يتماشى مع قواعدنا الداخلية وقيمنا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف المجمع الترفيهي، الواقع في منطقة مارن لا فاليه قرب العاصمة باريس: «لا توجد قيود على الرضاعة الطبيعية في ديزني لاند باريس».

وكانت إحدى مستخدمات «تويتر» نشرت، الأحد، صورة قالت إنها تظهر أن عناصر أمن المجمع الترفيهي «منعوا أمًّا من إرضاع طفلها البالغ من العمر شهران بحجة أنها صدمت الزبائن الأجانب!».

وردت ديزني لاند باريس على هذه الرسالة في اليوم التالي مكتفية بالتذكير بأنها «تضع في تصرف الأمهات مركز رعاية للأطفال مزودا معدات مناسبة ومريحة، بينها مقاعد للرضاعة الطبيعية».

وعلقت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا، عبر «تويتر»، قائلة: «عزيزتي، ديزني لاند باريس، إرضاع الطفل ليس جريمة. أن تكون لديك غرف مخصصة لذلك أمر جيد، لكننا لا نقرر أين ومتى سيكون الطفل جائعا».

وأضافت: «لا تضعوا أنتم أيضا وصمة سلبية على الأمهات، فالأمر صعب أصلا في سائر الأماكن.. شكرا سلفا».