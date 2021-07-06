رجل يلتهم 76 شطيرة «هوت دوغ» في 10 دقائق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 10:17 صباحا
بطل مسابقة التهام شطائر «هوت دوغ» جوي تشيسنات في نيويورك، 4 يوليو 2021 (أ ف ب)

التهم أميركي متمرس في الأكل السريع، الأحد، 76 شطيرة «هوت دوغ» في 10 دقائق محطمًا رقمه القياسي خلال مسابقة «ناثان» الدولية الشهيرة لتناول هذه الأطعمة في نيويورك.

وتفوق الأميركي جوي تشيسنات، صاحب التصنيف الأعلى عالميًا في مسابقات تناول الـ«هوت دوغ»، على أقرب منافسيه بفارق 26 شطيرة «هوت دوغ» إضافية. كما حطم الرقم القياسي السابق الذي حققه شخصيًا في اليوم الوطني الأميركي في الرابع من يوليو العام الماضي حين التهم 75 «هوت دوغ»، وفق «فرانس برس».

وقال تشيسنات لمحطة «إي إس بي إن»، «شعرت بالارتياح»، وذلك خلال الحدث الذي أقيم بحضور جمهور مجددًا بعد تنظيمه العام الماضي من دون متفرجين بسبب جائحة «كوفيد-19».

وأضاف: «حتى لو كنت غير مرتاح، فإن رؤية الجميع يهتفون لي ويحمسونني جعلتني أشعر أنني بحالة جيدة».

وبسبب استمرار القيود المرتبطة بالجائحة، لم تقم المسابقة هذا العام في موقعها التقليدي خارج متجر ناثان للهوت دوغ في كوني آيلاند في بروكلين، لكن في ملعب مجاور لرياضة البيسبول بحضور 5000 متفرج.

وفاز تشيسنات بـ14 من آخر 15 مسابقة التهام «هوت دوغ» منذ أن هزم حامل اللقب ست مرات الياباني تاكيرو كوباياشي في العام 2007. وكانت هزيمة تشيسنات الوحيدة أمام مات ستوني العام 2015.

كذلك التهمت ميشيل ليسكو 30 شطيرة «هوت دوغ» وثلاثة أرباع شطيرة لتفوز بلقب هذه المسابقة لدى السيدات متقدمة على سارة رودريغيز.

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رجل يلتهم 76 شطيرة «هوت دوغ» في 10 دقائق