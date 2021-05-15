العثور على 18 فيلًا نافقا في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 01:25 مساء
طبيب بيطري يعاين جيف فيلين في أدغال ولاية أسام في ناغاون الهندية، 14 مايو 2021 (أ ف ب)

عثر على ثمانية عشر فيلًا نافقا في أدغال ولاية أسام شمال شرق الهند، بحسب ما أعلنت، الجمعة، السلطات المحلية التي فتحت تحقيقا بشأن أسباب هذه الحالات، فيما رجح مسؤولون محليون أن تكون ناجمة عن صاعقة.

وأبدى وزير الغابات في ولاية أسام باريمال سوكلابايدا عميق حزنه؛ بسبب نفوق هذه الحيوانات، وفق «فرانس برس».

وأشار إلى أن الفيلة قد تكون قضت جراء الصاعقة التي ضربت محمية غابات كاندالي في مقاطعة ناغاون ليل الأربعاء - الخميس.

وأوضح للصحفيين في المكان الواقع على بعد حوالى 150 كيلومترا جنوب شرق غواهاتي عاصمة الولاية «من المؤلم جدا رؤية الفيلة تموت هكذا. لكن علينا انتظار تقرير التشريح لمعرفة سبب موتها المحدد».

وأعرب رئيس وزراء ولاية أسام هيمانتا بيسوا سارما، في بيان، عن قلقه إزاء نفوق «هذا العدد الكبير من الفيلة».

وأرسلت حكومة أسام فريقا من الأطباء البيطريين في منطقة تلال باموني؛ حيث نفقت الفيلة في ظروف لا تزال غامضة.

وسيجري الأطباء البيطريون تشريحا لجيف الفيلة النافقة على أن يحيلوا تقريرهم إلى السلطات.

غير أن بعض المدافعين عن البيئة يشككون بفرضية أن تكون صاعقة قد فتكت بهذا العدد الكبير من الأفيال في وقت واحد.

وقال الناشط البيئي المعروف في أسام سوماياديب داتا الذي حلل الصور المنشورة في الصحافة، إن فرضية الصاعقة مستبعدة، قائلا إن «التسمم قد يكون وراء نفوق هذه الفيلة».

وأضاف داتا «إذا كانت الفيلة قد قضت بسبب الصاعقة، على الحكومة الحرص على إحالة المذنبين أمام القضاء»، واصفا الحادثة بأنها «مقلقة».

ولفت إلى أن «مثل هذه الحوادث لنفوق فيلة برية جراء الصاعقة لم يحصل يوما من قبل في أسام ولا في شمال شرق الهند. إذا ما كان الأمر عملا جرميا، يجب اتخاذ خطوات فورية لتوقيف المذنبين».

وتضم الهند حوالى ثلاثين ألف فيل، أي ما يقرب من 60% من أعداد الفيلة البرية في آسيا.

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