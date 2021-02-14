«اللقاح» مفتاح القلوب على مواقع المواعدة

تطبيق المواعدة «كافي ميتس بيغل» (أ ف ب)

تحوّل اللقاح ضد فيروس «كورونا» خلال أسابيع قليلة حجة قوية يستخدمها روّاد مواقع المواعدة عبر الإنترنت كجرعة تطمين وأسلوب جذب لمن يحاولون التقرّب منه، تزيد حظوظهم في إيجاد الشريك المنشود.

وتقول سامانتا يمّين التي تتناول عبر حسابها على «تويتر» الكثير من المشكلات الصحية إنها شاهدت رسائل عدة من رجال تم تلقيحهم يتباهون فيها بأنهم «آمنون تماما للتواصل الوثيق». ويؤشر ذلك إلى كونهم يأملون في الإفادة عمليا من امتياز تلقيهم اللقاح غير المتاح بعد للقسم الأكبر من الناس وخصوصا الشباب، وفق «فرانس برس».

ويلاحظ مدير التواصل في منصة «أوكي كيوبيد» مايكل كاي أن «الحصول على اللقاح من أكثر الأمور المرغوبة في مواقع المواعدة في الوقت الراهن».

فبين 1500 مستخدم لمنصة المواعدة «كوفي ميتس بيغل» شملهم استطلاع للرأي، أقرّ 43 في المئة بأنهم أكثر انجذابا إلى شخص أعلن عن تلقيه اللقاح.

وعبر حسابها على «تويتر»، تعترف الصحفية سارة كيلي التي لم تتلق بعد الحقنة الثمينة أن أحدهم رفض أخيرا مواعدتها، إذ إن رجلًا تلقى اللقاح بادرها على أحد مواقع المواعدة بقوله «أنتِ تعجبينني، لكني وجدت فتاة مطعّمة أيضًا!».

ووصل الخيال بالعشرات من مستخدمي الشبكات الاجتماعية إلى اقتراح ينطلق تارة من روح الدعابة وتارة أخرى من روح المبادرة، يتمثل في استحداث تطبيق مواعدة محصور بالمستفيدين المحظوظين من جرعات لقاحي «فايزر» و«موديرنا» المضادّين لـ«كوفيد-19».

وتروي كيمبرلي تي أن شابًا تلقى اللقاح سعى إلى التقرّب منها، لكنها لم تتردد في التهرب منه، وتبرر ذلك بالقول «لم يكن حصل سوى على جرعة واحدة، لذلك بالنسبة لي لم يكن محميًا من كوفيد».

وهي عموما لا تثق بشخص غريب يدعي أنه تلقى اللقاح. وتضيف «لا أعرف هؤلاء الناس، لذلك ما من سبب يحملني على تصديقهم في خضم الجائحة».

أما كريستينا فانكو التي تلاحظ أن كلمة «ملقَّح» تتكاثر على مواقع المواعدة، فترى أن «الدراسات المتعلقة بانتقال (الفيروس) عن طريق الأفراد الملقحين لا تزال قليلة».

وتعتبر أن «اللقاح يساعد تحديدا الشخص الذي يتلقاه»، لكنه لا يحمي بالضرورة تلقائيًّا الأشخاص الذين يتواصل معهم.