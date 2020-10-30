متطوعون يؤسسون نادي «القلوب الرحيمة» لتبني القطط في درنة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 08:09 مساء
نادي «القلوب الرحيمة» لتبني القطط في درنة. (الوسط)

يهتم بعض الناس بتربية القطط والتي تعتبر محظوظة بهذه الفئة من الناس الذين يهتمون بها ويوفرون لهن الطعام وكل اسباب الراحة داخل بيوتهم، إلا أن هناك الجانب الأخر من حياة القطط والحيوانات الأليفة في الشوارع والتي تتعرض فيه للأذى والجوع والقتل أيضا، إلا أن أصحاب القلوب الرحيمة في كل بقع العالم تقوم بالعطف على الحيوانات ومن بينهم القطط، ومن بين أصحاب القلوب الرحيمة أكرم الحصادي من مدينة درنة الليبية ومجموعة من الأصدقاء قرروا اقامة «نادي القلوب الرحيمة لتبني القطط».  

وقال أكرم الحصادي لـ«بوابة الوسط» الجمعة «بدأت الفكرة بتجميع القطط الضالة والمتشردة في الشوارع والتي لم تجد مكان لها، ثم نقوم بعلاجها والاهتمام بها ورعايتها داخل مقر النادي وهو مكان خاص بي»، مضيفًا: «بعد أن يتم علاج القطط نقوم بعرضها للتبني لمن يرغب في اقتناء القطط والاهتمام بها، ووجدنا اقبال كبير من الناس لتبني القطط وتربيتها».
 
ولفت الحصادي إلى أن من أهداف النادي «إيواء القطط والاعتناء بها واعطائها لمن يرغب في ذلك وتعليم الكبار والصغار الرفق بالحيوان وتوفير مكان يقوم بزيارته محبي القطط الذين لا يستطيعون اقتناء القطط في البيت».

وذكر الحصادي أن «هناك اطباء بيطريين من المدينة متطوعين مع النادي لعلاج القطط المحتاجة للعلاج وكذلك هناك سيدتان وبعض الشباب المتطوعين للاهتمام بالقطط في النادي»، مشيرًا إلى أن  
النادي «يستقبل أيضا القطط في حال سفر صاحبها وتوفير كل ما يلزم بدون أي مقابل مادي لحين عودة صاحبها واسترجاعها».

ونوه الحصادي إلى أن النادي «قام بعدة مسابقات عبر التواصل الاجتماعي وكانت الجائزة المتحصل عليها قطة ومستلزماتها تشجيعا منا على تبني القطط واعطاء هداية مجانية من النادي الي محبي القطط تشجيع منا».

وعن الخطط المستقبلية أوضح الحصادي أنهم سيقومون بـ«عمل عروض شهرية لجميع انواع القطط ومشاهدتها من قبل الناس وقضاء اوقات معها وادخال البهجة على الاطفال للعطف عليها دائما».

نادي «القلوب الرحيمة» لتبني القطط في درنة. (الوسط)
نادي «القلوب الرحيمة» لتبني القطط في درنة. (الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يهز غربي تركيا (فيديو)
دولى
«بي بي سي» تحذر صحفييها غير الملتزمين بـ«الحيادية» في «سوشيال ميديا»
دولى
العدد 258 من جريدة «الوسط»: «ملتقى تونس» بين المطالب والوعود.. وحملات شعبية في ...
ليبيا
«الليبية للإعلام المستقل» تطالب بإطلاق المصور الصحفي صلاح منبيه
ليبيا
قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى «التفاهم بين الأديان»
دولى
«لوموند»: تركيا وجدت في تدريب «خفر السواحل» الليبي طريقة جديدة لإحراج الاتحاد ...
ليبيا
«رويترز»: إنتاج النفط الليبي يرتفع إلى 680 ألف برميل يوميا
ليبيا
أداء الدولار في السوق الموازية خلال أسبوع
ليبيا
واشنطن توافق على بيع المقاتلات المتطورة «إف-35» إلى الإمارات
دولى
رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى الاتحاد ضد «مروجي الكراهية» بعد هجوم نيس
دولى
تونس تشدد القيود لمكافحة انتشار «كورونا» وتعلق الدراسة
عربى
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم نيس.. ونيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقق في الواقعة
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أجسام مضادة لـ«كوفيد-19» تهاجم الجسم