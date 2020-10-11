مراهقة تحطم رقما قياسيا في سجل «غينيس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 12:26 مساء
صاحبة الساقين الأطول في العالم (أرشيفية: الإنترنت)

حطمت ماسي كورين البالغة من العمر 17 عاما، رقما قياسيا في سجل «غينيس»، لصاحبة الساقين الأطول في العالم.

وتمثل ساقا كورين ما تصل نسبته 60% تقريبا من إجمالي طولها حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية، ويبلغ طول ساق كورين اليسرى 53 إنشا أي ما يعادل 134.6 سنتيمتر تقريبا، في حين أن ساقها اليمنى أقصر قليلا، إذ يصل طولها إلى 52.874 إنش أي ما يعادل 134.1 سنتيمتر تقريبا، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

وتحدثت والدة كورين في فيديو نشره سجل «غينيس» للأرقام القياسية على «يوتيوب»، قائلة إنها لاحظت طول قامة ابنتها مقارنة بمن في سنها، وأضافت أنها تعتقد بوجود «تدخّل جيني» جعل كورين تتمتع بمثل هذا الطول.

وقالت كورين إنها توقفت عن الاهتمام بالتعليقات السلبية التي كانت تصدر بحقها، وتشير إلى طول ساقيها، وتابعت قائلة: «آمل بأن ترى طويلات القامة هذه الميزة هدية وألا يخجلن من طولهن، وأن يعشن بسلام ورضا مع هذا الوضع».

وتتحاور كورين مع الأشخاص الذين يتمتعون بطول القامة بشكل مفرط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لديها أكثر من 1.7 مليون متابع على «تيك توك» و50 ألفا آخرين على «إنستغرام»، وتناقش معهم مواضيع تتعلق بتعزيز الثقة بالنفس.

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