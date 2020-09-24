الإعلان عن درجة برد قياسية في القطب الشمالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 01:36 مساء
الإعلان عن درجة برد قياسية في القطب الشمالي بعد 29 عاما على تسجيلها (أ ف ب)

أعلن المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية الأربعاء عن مستوى برد قياسي شهدته منطقة غرينلاند قبل حوالي 29 عاما، إذ سجلت الحرارة في 22 ديسمبر 1991 مستوى 69.6 درجة مئوية دون الصفر.

ويأتي هذا الرقم من محطة قياس لا تنتمي إلى الشبكة الاعتيادية لمحطات تسجيل درجات الحرارة، وهو نُبش على يد محققين مناخيين قبل أن تؤكده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ما يفسر التأخر الكبير في نشره، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضح المعهد الدنماركي أن المستوى القياسي سُجل على علو 3105 أمتار قرب القمة الطبوغرافية للغطاء الجليدي، في محطة قياس تلقائي تسمى كلينك.

وقال خبير المناخ في المعهد جون كابلين «لقد سُجل عدد كبير من درجات الحرارة القياسية في العقد الأخير، ومن المهم معرفة المستويات القصوى»، وأشار إلى أن إمكانية تسجيل مستوى برد قياسي جديد تتضاءل لكني لا أستطيع أن أؤكد أننا لن نشهد ذلك أبدا بعد اليوم.

أما أدنى درجة حرارة على الإطلاق في العالم فبلغت 89.2 درجة مئوية دون الصفر، وسجلتها محطة فوستوك للأرصاد الجوية في أنتركتيكا في 21 يوليو 1983.

وكان الرقم القياسي السابق في نصف الكرة الشمالي يبلغ 67.8 درجة مئوية دون الصفر، وقد سُجّل في روسيا مرتين في 1892 و1933.

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