«كوفيد-19» يطيح احتفالات فتيات أميركا اللاتينية بـ«البلوغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 04:53 مساء
الأرجنتينية ميا مينوتيو ترتدي فستانًا كان معدًا لحفلة بلوغها الخامسة عشرة، 30 يوليو 2020 (أ ف ب)

أطاحت جائحة «كوفيد-19» حلم ملايين المراهقات في أميركا اللاتينية بالاحتفال بعيد ميلادهن الخامس العشر، وهو محطة أساسية في البلوغ مترسخة في المنطقة يتطلب التحضير لها أشهرًا، لا بل سنوات أحيانًا.

وفيما يواصل وباء «كوفيد-19» التمدد في أميركا اللاتينية، لن يكون في مقدور هؤلاء الفتيات اليافعات عيش فرحة هذه الاحتفاليات المسماة «كينسيانييرا» قبل 2021.

وتحتفل المراهقات بهذه المناسبة المنتظرة في إطار عائلي ضمن حفلات لافتة يكنّ خلالها أشبه بالأميرات، وفق «فرانس برس».

وأصاب فيروس «كورونا المستجد» ما لا يقل عن ستة ملايين شخص، فيما فاق عدد الوفيات الناجمة عنه 250 ألفًا رغم التدابير المتخذة لتطويقه بما يشمل إلغاء المناسبات العامة والتجمعات العائلية.

ولم يحالف الحظ فتيات كثيرات، إذ صدر قرار الإلغاء قبل بضعة أيام وحتى بضع ساعات من موعد الحفلة المنتظرة.

وتروي الأرجنتينية ميا مينوتيو لوكالة «فرانس برس» عارضة الفستان الذي كان مقررًا أن ترتديه في حفلتها في منتصف مارس: «حزنت لأن الإلغاء حصل عشية موعد الحفلة. لكن لحسن الحظ كنت في المدرسة وحظيت بالدعم والمواساة من أصدقائي».

وإذ تلاحظ أن الفستان المصنوع من الموسلين والمزين بالدانتيل واسع عليها بعض الشيء، لا تبدو ميا قلقة من هذا الأمر، إذ أمامها متسع من الوقت لإصلاحه لأن الحفلة أُرجئت حتى 20 مارس 2021.

لكن المراهقة تعي جيدًا أن الموعد الجديد يبقى في إطار التكهنات في ظل الغموض الكلي الذي يلف مصير الاحتفالات المستقبلية.

وتقول والدتها فيرونيكا ريفيرو: «هذا الأمر لا يطاول ميا أو صديقاتها فقط، بل جميع الفتيات في سن الخامسة عشرة»، معربة عن أملها في إمكان تنظيم الحفلة في موعدها الجديد في حال اكتشاف لقاح ضد فيروس «كورونا المستجد» أو مع «استمرار احترام الناس» لإجراءات الوقاية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيمار يخرج بأول تعليق بعد البكاء
رياضة عالمية
سلسلة بشرية ضخمة في دول البلطيق تضامنا مع المتظاهرين في روسيا البيضاء
دولى
شركة تركية تعرض إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية وإمداد أخرى بالغاز الطبيعي
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
بن علي مستمر مع «كروتوني» 3 مواسم في الدوري الإيطالي
رياضة محلية
تفوق ليبي فى دولي الجامعات
رياضة محلية
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
العالم يشدد القيود خوفا من موجة ثانية لـ«كورونا».. الوباء أكثر كارثية في أميركا ...
دولى
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل ينتقل فيروس «كورونا» عبر الطعام؟