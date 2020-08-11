اتهامات قضائية لرجلين هددا جمعا بالمنشار الكهربائي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 04:35 مساء
رواد شاطئ في مقاطعة أنتاريو الكندية، 1 يوليو 2020 (أ ف ب)

وجه القضاء الكندي اتهامات لرجلين صوّرهما شهود وهما يهددان أشخاصا بمنشارين كهربائيين عند شاطئ في تورنتو، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وكان الرجلان شاركا في عراك وقع صباح الأحد، عند شاطئ تشيري في منطقة صناعية سابقة في المدينة الكبرى الواقعة في مقاطعة أونتاريو.

وبعد تعرضهما لإصابة، غادر الرجلان المكان ثم عادا سريعا عاريي الصدر، وكان كل منهما يحمل منشارا كهربائيا في وضعية تشغيل، وأطلقا تهديدات لجمع صغير تفرق أعضاؤه سريعا، بحسب صور نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تبدو على الرجلين آثار جروح، وفق شهود. وهما لم يتسببا بإصابة أحد خلال الحادثة، بحسب ما أفادت الشرطة وكالة «فرانس برس».

وبعدما أوقفتهما الشرطة سريعا، مثل الرجلان، الإثنين، أمام محكمة في المدينة، حيث جرى إبلاغهما بالتهم الموجهة إليهما، والتي لم يكشف عنها.

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