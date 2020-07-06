الطائرات المسيرة تضيء سماء سيول للتوعية على كوفيد-19

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 04:02 مساء
طائرات مسيرة تشكل صورا لدعم المواطنين فوق نهر هان في وسط سيول (أ ف ب)

ضاءت مئات الطائرات المسيرة سماء سيول في عرض لافت يهدف إلى رفع المعنويات وتوجيه رسائل توعية في وقت يواجه العالم جائحة كوفيد-19.

وبرمجت 300 من هذه الطائرات المسيرة لتشكيل صور فوق نهر هان الذي يعبر العاصمة الكورية الجنوبية، في عرض يخطف الأنفاس، وفقا لوكالة فرانس برس.

وبدأ العرض برسائل تذكر المواطنين بإجراءات احترازية أساسية منها وضع الكمامات وغسل اليدين والإبقاء على مسافة مترين مع الآخرين، وشكلت الطائرات صورا لكمامة محاطة بجزئيات فيروس كورونا المستجد لتتحول بعد ذلك بسرعة إلى يدين مع قطرات ماء على خلفية السماء المظلمة.

وانتقل العرض الذي استمر 10 دقائق إلى رسائل شكر للطواقم الطبية الواقفة في الصفوف الأمامية لمحاربة الجائحة فضلا عن الشعب الكوري الجنوبي لجهوده الجماعية في هذا المجال.

ولم يعلن سلفاً عن العرض الذي نظمته السلطات تجنبا لحصول تجمعات واحتراما لإجراءات التباعد الجسدي على ما أوضحت وزارة النقل الكورية الجنوبية، وكتبت الطائرات من دون طيار "شكرا لكم" إلى جانب قلب ومن ثم شكلت خريطة شبه الجزيرة الكورية مع رسالة تشجيع إلى المواطنين.

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