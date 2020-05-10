وريث دوقية لوكسمبورغ يرزق بطفله الأول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 02:21 مساء
إحدى الساحات الخالية في لوكسمبورغ (أ ف ب)

أعلنت الأسرة الحاكمة في لوكسمبورغ والحكومة، الأحد، ولادة الطفل الأول لوريث الدوق الأكبر الذي قد يصل إلى رأس الدولة في المستقبل.

وأعلنت حكومة لوكسمبورغ، في بيان صحفي، أن الطفل الأول للزوجين الوريثين، وهو الحفيد الخامس للدوق الأكبر هنري، وُلد الأحد بعد الساعة الخامسة بقليل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وسمي الطفل شارل جان فيليب جوزيف ماري غيوم، وهو ابن ولي العهد الأمير غيوم وزوجته ستيفاني، ويزن الطفل 3.190 كيلوغرام، ويبلغ طوله 50 سنتيمترًا.

وقال بلاط الدوقية الكبرى في بيان: «الأميرة والطفل بصحة جيدة» مضيفًا أن الزوجين «يتطلعان إلى إظهاره للجمهور».

وأوضحت الحكومة: «سيتم إطلاق 21 طلقة من مدافع نصبها الجيش على مرتفعات فورت ثونغن بالمناسبة».

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