الدلافين تحتل «البوسفور» مستغلة الصمت المخيم على إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 03:11 مساء
دلفين يسبح في مضيق البوسفور بمدينة إسطنبول التركية، 25 أبريل 2020 (أ ف ب)

منحت فترة هدوء في حركة السفن وحظر الصيد في إسطنبول جراء جائحة «كوفيد-19» فرصة جيدة لبعض من أكثر سكان المدينة شعبية.. الدلافين التي باتت تسبح بحرية في المياه الغنية بالأسماك في مضيق البوسفور بين أوروبا وآسيا.

وتخضع المدينة التركية البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة لإغلاق كامل منذ الخميس، كجزء من الإجراءات الحكومية لوقف انتشار الوباء، بعد عطلتي نهاية أسبوع متتاليتين شهدتا إغلاقًا موقتًا أيضًا. ومن المقرر أن تنتهي فترة الإغلاق الحالية منتصف ليل الأحد، وفق «فرانس برس».

وأودى الوباء بحياة أكثر من 2700 شخص في تركيا.

وتعد رؤية الدلافين في مضيق البوسفور، وهو ممر مائي ضيق يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأسود مباشرة عبر قلب إسطنبول وعادة ما يكون مزدحمًا للغاية، مصدر سعادة لسكان المدينة.

لكن هذا الإغلاق يعني عددًا أقل من السفن ومزيد الأسماك في ماء البوسفور، ما يشجع الثدييات الأليفة على الاقتراب من الشاطئ، وهو ما ضاعف من مرات رؤيتها وهي تلعب وتقفز على سطح المياه.

وقال رئيس جمعية الصيد للهواة والرياضة في إسطنبول إيرول أورككو: «إن انخفاض حركة السفن والبشر عبر البوسفور له تأثير كبير».

وصرح بأن «الكائنات الحية البرية والمائية يمكن أن تبقى حرة دون وجود بشري. وهذا ما مكَّن الدلافين من الاقتراب من الشاطئ».

وقبل تفشي فيروس «كورونا المستجد»، كان الصيد طقسًا يوميًّا للمئات في إسطنبول، إذ دأب كثيرون على جلب أباريق الشاي والمصابيح استعدادًا لقضاء وقت طويل في الصيد على طول الشاطئ.

ويعد مشهد الآلاف من الصيادين الهواة على جسر غلطة وعلى ضفاف البوسفور إحدى الصور التي تشتهر بها المدينة.

لكن هذه المواقع مهجورة الآن تقريبًا.

«إرهاب» الصيد توقف
وقال يوروك أشيك، مراقب السفن المتخصص الذي يلتقط صورًا للسفن التي تمر عبر مضيق البوسفور، إنه صور الدلافين قبل الوباء ولكنها الآن تسبح بالقرب من الشاطئ.

وصرح بأن الدلافين «تقترب من حافة المياه مع توقف إرهاب الصيادين غير المنضبطين على الشاطئ موقتًا».

وتابع: «أسمي ذلك إرهابًا لأن 90% منهم ليسوا على دراية بما يفعلونه ويتسببون في تلوث بيئي لا يصدق».

في سراي بورنو، التي تفصل القرن الذهبي عن بحر مرمرة، تم رصد مجموعة من الدلافين تسبح مع جيش من طيور النورس، في مشهد يسر محبي التصوير.

وتعد رؤية الدلافين مؤشرًا لنظام بيئي بحري صحي، حيث تقاتل الثدييات من أجل البقاء.

وكتب عملاق الأدب التركي، يشار كمال، عن الدمار الذي أحدثه النظام البيئي الساحلي في البلاد من خلال الصيد الجائر للدلافين من أجل النفط في روايته «العصافير رحلت» الصادرة العام 1978.

منذ العام 1983، تم حظر صيد الثدييات البحرية في تركيا، يحمي القانون الدلافين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«صدمة تاريخية».. «كورونا» يعيد الاقتصاد الأميركي إلى أجواء «الكساد الكبير»
اقتصاد
مستشار الرئاسة بكوريا الجنوبية يتحدث عن الحالة الصحية لكيم كونغ أون
دولى
في مثل هذا اليوم منذ عام مضى رحل الفنان والرياضي عبدالمجيد حقيق
ثقافة وفن
ثلاث دول أوروبية في بيان مشترك: تطورات النزاع في ليبيا تثير قلقا متزايدا على ...
ليبيا
القبض على خمسة أشخاص في مالطا بتهمة نقل عسكريين من وإلى ليبيا
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
ترامب يثير الذهول باقتراح حقن مرضى «كورونا» بالمطهرات للقضاء على الفيروس
دولى
لجنة المتابعة: تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة تستفيق بعد شهر من إعلان وفاتها