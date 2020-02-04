أكثر من 102 مليون مشاهد لمباراة «سوبربول»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 02:27 مساء
جينيفر لوبيز، يمين، وشاكيرا خلال استراحة ما بين الشوطين في مباراة السوبربول في ميامي، 2 فبراير 2020 (أ ف ب)

استقطبت مباراة «سوبربول» بنسختها الرابعة والخمسين، الأحد، أكثر من مئة ومليوني مشاهد عبر مختلف منصات شبكة «فوكس» في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت مجموعة «نيلسن» المتخصصة في احتساب نسب المشاهدة.

وفي التفاصيل، وصل عدد مشاهدي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية، التي قدمت خلالها أيضًا المغنيتان شاكيرا وجينيفر لوبيز عرضًا فنيًّا استعراضيًّا في استراحة ما بين الشوطين، إلى 99.9 مليون على شبكة قنوات «فوكس» التلفزيونية، وفق «فرانس برس».

ومع احتساب مشاهدي النسخة الإسبانية على قناة «فوكس ديبورتيس» والبث التدفقي على منصات «فوكس» و«أن أف أل» و«فيرايزون»، يصل العدد إلى 102 مليون مشاهد.

وهذه الأرقام تعكس ازديادًا مقارنة بمباراة «سوبربول» في الموسم الماضي التي استقطبت 100.7 مليون مشاهد.

وبذلك، يكون هذا الازدياد الأول في نسبة المشاهدة لمباراة «سوبربول» خلال خمس سنوات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرض جوائز مالية..أحياء في الصين تطارد المسافرين العائدين من ووهان
دولى
ترامب يثير موجة سخرية بعد خلطه بين ولايتين في تهنئته فريق فائز ببطولة كرة القدم
دولى
كورونا يواصل حصد الأرواح وحصيلة الوفيات تصل إلى 361 شخصا
دولى
إردوغان يعلن مقتل نحو 35 فردا من الجيش السوري ويطلب من روسيا عدم الرد
عربى
ساندرز الشيوعي» و«بايدن النعسان».. كيف يوزع ترامب الألقاب على خصومه ...
دولى
أعراض كورونا ظهرت على 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من الصين إلى فرنسا
دولى
الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن
دولى
رصد للدول والمناطق المسجل بها مصابون بفيروس «كورونا»
دولى
قيس سعيد: لنا نفس المقاربة مع الجزائر بخصوص الأزمة الليبية
ليبيا
منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشاي والخضروات والفاكهة تحد من مخاطر مرض ألزهايمر