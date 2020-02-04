أكثر من 102 مليون مشاهد لمباراة «سوبربول»

جينيفر لوبيز، يمين، وشاكيرا خلال استراحة ما بين الشوطين في مباراة السوبربول في ميامي، 2 فبراير 2020 (أ ف ب)

استقطبت مباراة «سوبربول» بنسختها الرابعة والخمسين، الأحد، أكثر من مئة ومليوني مشاهد عبر مختلف منصات شبكة «فوكس» في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت مجموعة «نيلسن» المتخصصة في احتساب نسب المشاهدة.

وفي التفاصيل، وصل عدد مشاهدي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية، التي قدمت خلالها أيضًا المغنيتان شاكيرا وجينيفر لوبيز عرضًا فنيًّا استعراضيًّا في استراحة ما بين الشوطين، إلى 99.9 مليون على شبكة قنوات «فوكس» التلفزيونية، وفق «فرانس برس».

ومع احتساب مشاهدي النسخة الإسبانية على قناة «فوكس ديبورتيس» والبث التدفقي على منصات «فوكس» و«أن أف أل» و«فيرايزون»، يصل العدد إلى 102 مليون مشاهد.

وهذه الأرقام تعكس ازديادًا مقارنة بمباراة «سوبربول» في الموسم الماضي التي استقطبت 100.7 مليون مشاهد.

وبذلك، يكون هذا الازدياد الأول في نسبة المشاهدة لمباراة «سوبربول» خلال خمس سنوات.