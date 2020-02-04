«فيسبوك» يحتفل بخطوبة نائبة «الرئيس»

نائبة رئيس فيسبوك شيريل ساندبرغ خلال مؤتمر صحافي في يناير 2019 (أ ف ب)

بعد خمس سنوات على وفاة زوجها، أعلنت نائبة رئيس «فيسبوك» شيريل ساندبرغ خطوبتها، الاثنين، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي الأشهر.

وأعلنت ساندبرغ خطوبتها من مدير التسويق توم بيرنثال، وقالت «توم بيرنثال أنت كل شيء في حياتي. لا يمكن أن أحبك أكثر».

ولفتت ساندبرغ مؤلفة كتاب «لين إن» الانتباه في العام 2015 بعد وفاة زوجها ديفيد غولدبرغ المفاجئة في سن 47 عاما، وفق «فرانس برس».

وكان غولدبرغ الرئيس التنفيذي لشركة «سورفي مونكي» للاستطلاعات عبر الإنترنت، وتوفي فجأة بعد سقوطه على جهاز للمشي وتعرضه لإصابة في الرأس في منتجع راق في المكسيك.

وستحتفل ساندبرغ بعيد ميلادها الـ51 في أغسطس، فيما كتب مارك زاكربرغ في تعليق على منشور ساندبرغ «تليقان ببعضكما بعضا وأنا سعيد جدا لأجلكما».