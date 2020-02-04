«فيسبوك» يحتفل بخطوبة نائبة «الرئيس»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 10:28 صباحا
نائبة رئيس فيسبوك شيريل ساندبرغ خلال مؤتمر صحافي في يناير 2019 (أ ف ب)

بعد خمس سنوات على وفاة زوجها، أعلنت نائبة رئيس «فيسبوك» شيريل ساندبرغ خطوبتها، الاثنين، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي الأشهر.

وأعلنت ساندبرغ خطوبتها من مدير التسويق توم بيرنثال، وقالت «توم بيرنثال أنت كل شيء في حياتي. لا يمكن أن أحبك أكثر».

ولفتت ساندبرغ مؤلفة كتاب «لين إن» الانتباه في العام 2015 بعد وفاة زوجها ديفيد غولدبرغ المفاجئة في سن 47 عاما، وفق «فرانس برس».

وكان غولدبرغ الرئيس التنفيذي لشركة «سورفي مونكي» للاستطلاعات عبر الإنترنت، وتوفي فجأة بعد سقوطه على جهاز للمشي وتعرضه لإصابة في الرأس في منتجع راق في المكسيك.

وستحتفل ساندبرغ بعيد ميلادها الـ51 في أغسطس، فيما كتب مارك زاكربرغ في تعليق على منشور ساندبرغ «تليقان ببعضكما بعضا وأنا سعيد جدا لأجلكما».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرض جوائز مالية..أحياء في الصين تطارد المسافرين العائدين من ووهان
دولى
ترامب يثير موجة سخرية بعد خلطه بين ولايتين في تهنئته فريق فائز ببطولة كرة القدم
دولى
كورونا يواصل حصد الأرواح وحصيلة الوفيات تصل إلى 361 شخصا
دولى
إردوغان يعلن مقتل نحو 35 فردا من الجيش السوري ويطلب من روسيا عدم الرد
عربى
ساندرز الشيوعي» و«بايدن النعسان».. كيف يوزع ترامب الألقاب على خصومه ...
دولى
أعراض كورونا ظهرت على 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من الصين إلى فرنسا
دولى
الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن
دولى
رصد للدول والمناطق المسجل بها مصابون بفيروس «كورونا»
دولى
قيس سعيد: لنا نفس المقاربة مع الجزائر بخصوص الأزمة الليبية
ليبيا
منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشاي والخضروات والفاكهة تحد من مخاطر مرض ألزهايمر