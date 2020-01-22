منظمة «سي شيبرد» تندد بتقطيع صيادين «دلفينًا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 12:26 مساء
صورة التقطتها منظمة «سي شيبرد» لاثنين من الدلافين في خليج غاسكونيا، 8 يناير 2020 (أ ف ب)

نشرت المنظمة غير الحكومية «سي شيبرد» مقطع فيديو يظهر صيادين فرنسيين وهما يقطّعان دلفينا، وهو عمل ندد به اتحاد الصيادين المحترفين والسلطات التي أعلنت الثلاثاء، عزمها ملاحقة المتورطين.

ونشرت «سي شيبرد» فرع فرنسا على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، مقطع فيديو يظهر صيادين يقطعان دلفينا على متن قارب بهدف الحصول على لحمه، فيما يمزح أحدهم باللغة الفرنسية حول فرصة تناول «شريحة لحم لذيذة»، وفق «فرانس برس».

واستحصلت المنظمة غير الحكومية لحماية المحيطات في العام 2019 على هذا الفيديو، وفق ما أوضحت رئيستها في فرنسا لميا ايسيملالي.

وتابعت أن «سي شيبرد» قررت بثه على الشبكات الاجتماعية بعد اكتشاف اثنين من الدلافين مقطعين على شاطئ لا تورش في بريتانييه (غرب) في منتصف يناير.

وقالت عالمة الأحياء إيلين بيلتييه عن العثور على جيف دلافين تقطع بهدف استهلاك لحومها «هذا الأمر يحدث حتى لو أنه ليس شائعا»، وبين نوفمبر ويناير عثر على ثلاث حالات مماثلة.

وأوضحت أن «هذه الممارسة كانت موجودة قبل حماية هذه الأنواع» في أوائل السبعينات.

وهذه الحيتان هي أنواع محمية على المستوى الأوروبي.

وقالت لميا ايسيملالي: «نحن نطالب بوضع كاميرات على متن القوارب»، فيما تقوم المنظمة حاليا بحملة في خليج غاسكونيا (جنوب غرب) للإبلاغ عن حالات اصطياد الدلافين عن طريق الخطأ.

ووصفت وزارة النقل الإيكولوجي الفرنسية هذا الفيديو بأنه «مروع»، مشيرة إلى أن «هذه الأفعال تعتبر جريمة».

وسيحلل الوزير هذا الفيديو «للتحقق من تاريخه وعلم السفينة وجنسية الصيادين من أجل بدء إجراءات الملاحقات القانونية».

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