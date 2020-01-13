مقتل رجل إطفاء أثناء مشاركته بإخماد حريق في أستراليا

جو عابق بالضباب ودخان الحرائق في منطقة روند كاسل على بعد 75 كيلومترا من سيدني، 11 يناير 2020 (أ ف ب)

قُـتل رجل إطفاء في الستين من العمر أثناء مشاركته في إخماد حريق في جنوب شرق أستراليا، بحسب مسؤول في هيئة الإطفاء المحلية، ما يرفع عدد الأشخاص الذين قضوا منذ بدء موجة الحرائق في البلاد إلى 27.

وقال قائد هيئة إطفاء حرائق الغابات في ولاية فيكتوريا، كريس هاردمان، إن هذا الإطفائي «تعرض لحادثة لدى مشاركته في جهود إخماد حريق في محيط أوميو؛ ما أدى إلى وفاته».

وأُفيد بأن الرجل قضى بعدما سقطت عليه شجرة، وفق «فرانس برس».

وارتفعت حصيلة الضحايا، فيما أفاد الإطفائيون، من تدني درجات الحرارة لتنشيط جهودهم لمكافحة الحرائق.

كذلك قال رئيس الوزراء سكوت موريسون لقناة «إيه بي سي» الأسترالية إنه «من الضروري» إنشاء لجنة تحقيق بشأن الحريق، في ظل الانتقادات الدائمة التي لا تزال تطاول طريقة إدارته لهذه الأزمة.

وأقر موريسون بوجود سخط شعبي إزاء الحرائق التي أتت على مساحات هائلة توازي بحجمها مساحة البرتغال أو كوريا الجنوبية، فيما كانت سماء سدني لا تزال مغطاة بسحابة دخانية الأحد.