وزارة الصحة بالحكومة الموقتة تعلن انتهاء العمل بـ«دفتر الحضور والانصراف» نهائيا

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة انتهاء العمل بـ«دفتر الحضور والانصراف» نهائيا، مشيرة إلى نجاح «التحول إلى البصمة الإلكترونية» وتطبيقها بالمرافق الصحية والأجهزة التابعة للقطاع الصحي.

وأكدت الوزارة أنها بذلك تكون أول القطاعات الحكومية في ليبيا التي تستحدث نظام البصمة الإلكترونية بمختلف مرافقها ومنشآتها الصحية، بدلا من دفتر الحضور والانصراف.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن تطبيق نظام البصمة يحقق العدالة وحفظ الحق للموظف المتميز، في خطوة تجسد حرص الوزارة على تجويد وضبط العمل فيها، من خلال توطين التقنية الحديثة، لرفع الإنتاجية وكفاءة العمل.

وتؤكد الوزارة أن النظام الإلكتروني للبصمة يحقق درجة من الانضباط والدقة، وكذلك يمنح خاصية تخزين البيانات والمعلومات واسترجاعها وتدقيقها وعمل الدراسات عليها.

«صحة الموقتة» تفرض نظام البصمة والأرشفة الإلكترونية

وشددت وزارة الصحة على كل مسؤولي مكاتب التفتيش والمتابعة بالمرافق الصحية بالبلاد ضرورة متابعة تطبيق نظام البصمة على الموظفين، محذرة في الوقت نفسه من عدم تفاعل بعض القطاعات مع تطبيق النظام، مشيرة إلى أن تفاعل قطاع الصحة مع النظام الجديد سينعكس عليه إيجابا، ويعزز فرض الانضباط بين جميع موظفيه.