«صحة الموقتة» تفرض نظام البصمة والأرشفة الإلكترونية

فرضت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة ضرورة الإلتزام إتباع نظام البصمة والأرشفة الإلكترونية وتفعيل الهياكل التنظيمية ومراعاة التسلسل الوظيفي في المخاطبات الصادرة من المرافق الصحية.

ولفتت الوزارة في تعميم أصدرته الأربعاء خاطبت فيه مدراء المرافق الصحية بضرورة التواصل والتعاون مع الإدارات المحلية بالبلديات لتقديم خدمات طبية متطورة والإستفادة من برامج منظمة الصحة العالمية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات ذات الطابع الصحي وبرامج التؤامه المحلية والخارجية.

وشددت الوزارة على المحافظة على المال العام من خلال حسن تدبير صرف الأموال وتوجيهها التوجيه الصحيح ووفقا للميزانيات المعتمدة للعام 2019 م وعدم تحميل اَي أعباء مالية جديدة غير مبوبة بالميزانية العامة للدولة.

وأشارت الوزارة إلى التنسيق مع الأجهزة التابعة للوزارة ومنها «جهاز الإمداد الطبي وجهاز خدمات الأسعاف والطوارئ وإدارة المعلومات والتوثيق وغرفة العمليات الرئيسية».