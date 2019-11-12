حمال أمتعة يبدل بطاقات 300 حقيبة بمطار سنغافورة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 03:01 مساء
حمال أمتعة يبدل بطاقات 300 حقيبة بمطار سنغافورة (أ ف ب)

حكم بالسجن لمدة 20 يومًا على حمال أمتعة في سنغافورة بسبب تبديله البطاقات على ما يقرب من 300 حقيبة في مطار المدينة، مما أدى لوصولها لوجهات خاطئة في كل أنحاء العالم.

وأقر تاي بون كيه (66 عامًا) بأنه مذنب في تهمة تبديل بطاقات السفر على 286 حقيبة في مطار شانغي أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقام بعمليات البدل بين نوفمبر 2016 وفبراير2017 بسبب الإحباط والغضب، بعدما تم تجاهل طلبه القاضي بتوظيف عمال إضافيين في القسم الذي يعمل فيه، وفق ما أفاد لمحكمة محلية.

وكانت الحقائب تخص المسافرين العابرين في مطار شانغي ويستخدمون الخطوط الجوية السنغافورية وجناحها الإقليمي «سيلك إير»، وكان تاي يعاني من اكتئاب، وفق وثائق المحكمة.

لكن المدعين العامين قالوا إن الأدلة المقدمة في جلسة الاستماع أظهرت أن حالته «لم تساهم بشكل أساسي في ارتكابه الجرائم»، وقال المدعي العام ثيام جيا مين إنه كان من الممكن أن تترتب على عمليات البدل عواقب خطيرة أو قاتلة، إذ كان يمكن ترك بعض الركاب دون أدوية ضرورية ومهمة.

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