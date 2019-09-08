المصور غييرمو أرياس يفوز بجائزة «فيزا دور»

غييرمو أرياس في معرضه «القافلة» خلال مهرجان «فيزا بور ليماج» للتصوير الصحفي في فرنسا، 3 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

فاز المصور المكسيكي غييرمو أرياس من وكالة «فرانس برس»، السبت، في بربينيان بجائزة «فيزا دور»، أعرق مكافأة في مهرجان «فيزا بور ليماج» للتصوير الصحفي، لعمله على قوافل المهاجرين في أميركا الوسطى في محاولتهم الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

وهي المرة الثالثة في غضون خمس سنوات التي يفوز فيها مصور من «فرانس برس» بهذه الجائزة.

وقال غييرمو أرياس بعد تسلمه الجائزة: «أنا متأثر جدًّا ويشرفني جدًّا أن يكرمني أعرق مهرجان للتصوير الصحفي في العالم». وأضاف: «المهم هو أن نتمكن من إبراز مشكلة المهاجرين العالمية. ويمكننا من خلال المهاجرين في أميركا الوسطى أن نلقي الضوء على كل المهاجرين في العالم، هذا هو دورنا».

وتشكلت أول قافلة مهاجرين في أميركا الوسطى وانطلقت قبل عام تقريبًا، في حركة هجرة جماعية غير مسبوقة باتجاه الولايات المتحدة؛ بحثًا عن عمل أو هربًا من إرهاب تجار المخدرات وعصابات «مارا» المخيفة في المنطقة.

وتعاقبت بعد ذلك عدة قوافل مماثلة، ما أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أرسل الجيش عند الحدود مع المكسيك في محاولة للجم تدفق المهاجرين. وأثار الموضوع توترًا دبلوماسيًّا بين الولايات المتحدة والمكسيك ودول أميركا الوسطى.

وكرم المهرجان العام الماضي الفرنسية فيرونيك دي فيغري، أول امرأة تفوز بهذه الجائزة منذ 20 عامًا والخامسة فقط منذ الدورة الأولى من هذا المهرجان في 1989.