جواد منغولي لأصغر أنجال ترامب

دونالد ترامب ونظيره المنغولي خالتما باتولغا في البيت الأبيض، 31 يوليو 2019 (أ ف ب)

خلال زيارة له في واشنطن، أهدى رئيس منغوليا خالتما باتولغا جوادًا منغوليًا هو أحد رموز بلده إلى النجل الأصغر للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكن بارون ترامب (13 عاما) لن يتمكن من امتطاء الجواد لأن الحصان «فيكتوري» لن ينقل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما قالت الناطقة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، وفق «فرانس برس».

وعلق دونالد ترامب «يبدو رائعًا» في الصورة بعدما شكر بحرارة ضيفه على هذه الهدية التقليدية للدبلوماسية المنغولية.

ومنغوليا بلد شاسع لا يتمتع بكثافة سكانية كبيرة لكنه يرتدي أهمية استراتيجية متنامية بالنسبة لواشنطن بسبب موقعه بين الصين وروسيا.

ويتمتع البلد بمخزونات كبيرة من الموارد الطبيعية ولا سيما عناصر أرضية نادرة وهي معادن أساسية للتكنولوجيا المتطورة.