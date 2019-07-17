قلي طبقة مقرمشة يشعل الحرائق في مطاعم سوشي أميركية

مخلفات الحريق في أحد المطاعم الموجودة في ماديسون الأميركية (أ ف ب)

تسببت تقنية للقلي في سلسلة من الحرائق في مطاعم للسوشي في الولايات المتحدة، إذ يجب التعامل معها بحذر وبالشكل الصحيح وإلا يشتعل الخليط بشكل تلقائي.

وقال رجال إطفاء في مدينة ماديسون في ولاية ويسكونسن إن حريقين في مطعمين يابانيين محليين شبّا في وقت سابق من هذا العام، بسبب قلي الطحين بشكل عميق لصنع طبقة مقرمشة مثل التمبورا ثم ترك الخليط ليبرد، وفق «فرانس برس».

وقالت إدارة الإطفاء في هذه المدينة في نشرة للسلامة «من المعروف أن زيوت الطهو خصوصًا زيت فول الصويا وزيت الكانولا، تميل إلى التسخين الذاتي في ظروف معينة».

وتابعت «نظرًا إلى أن هذا المنتج المقرمش يحمّى خلال عملية الطهو ثم يوضع في وعاء أو مصفاة لتبريده، يصبح من الصعب تبديد الحرارة. وهذه الظروف قد تخلق بيئة مؤاتية لاندلاع حريق».

وتسبب الحريقان في ماديسون في أضرار لا تقل قيمتها عن 575 ألف دولار، ويلقي المحققون باللوم على هذه الطبقة المقرمشة في خمسة حرائق أخرى على الأقل جرى الإبلاغ عنها.