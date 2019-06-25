ثلاثة ملايين دولار كلفة ترميم مقر إقامة الأمير هاري

الأمير هاري وزوجته ميغن مع طفلهما أرتشي في قصر ويندسور (أ ف ب)

أظهرت الحسابات السنوية للعائلة الملكية التي نشرت الثلاثاء أن ترميم وتحديث مقر إقامة الأمير هاري وزوجته ميغن كلفت 2,4 مليون جنيه إسترليني (3,05 مليون دولار).

وأوضح مايكل ستيفنز المكلف إدارة الحسابات الملكية في مؤتمر صحفي أن «البنية التحتية القديمة استبدلت لضمان استمرارية دارة فروغومور»، وفق «فرانس برس».

وسمحت أعمال الترميم التي استمرت ستة أشهر بضم خمس وحدات سكنية في دارة واحدة ضمن أراضي قصر ويندسور الواقع على بعد أربعين كيلومترًا تقريبًا غرب لندن.

وفي الإجمال أنفقت العائلة المالكة 67 مليون جنيه إسترليني من أصل 82 مليونًا تلقتها من الخزانة البريطانية.

وقال مايكل ستيفنز إن مبلغ 15 مليون جنيه الذي لم ينفق هذه السنة سيوضع جنبًا لاستخدامه في أعمال ترميم مقبلة في قصر باكينغهام الذي بدأ تحديثه في العام 2018 وينبغي أن يستمر عشر سنوات.