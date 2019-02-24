باريس تتذوق الحياة الريفية باستعراض سنوي للمواشي

العرض كان في حيّ باريسي مع بداية معرض زراعي ينظم سنويًا (أ ف ب)

انتقلت الحياة الريفية إلى العاصمة الفرنسية، الجمعة، مع وصول أبقار وأغنام ومواشٍ أخرى للمشاركة في عرض في حي باريسي مع بداية معرض زراعي ينظم سنويًّا.

واستعرض المزارعون المشاركون نحو 50 حيوانًا، بعضها مزيَّنة بأغطية رأس تقليدية ملونة، في متنزه بوت- شومون، الواقع في شمال شرق باريس قبل افتتاح المعرض الدولي للزراعة، وفق «فرانس برس».

وتجمع رواد المتنزه لمشاهدة مرور قطيع الأغنام على طول مسارات قرب بحيرة الحديقة، فيما قاد مزارعون الأبقار المرقطة بالأبيض والبني بواسطة حبال، كما سارت بعض الحيوانات برفقة عازف آلة أكورديون.

وأتاح بعض منتجي الأجبان تذوق منتجاتهم لنحو مئة شخص تقريبًا.

وقالت المدرِّسة سيسيل لاسال البالغة 38 عامًا، التي جلبت بناتها الثلاث، «في باريس نادرًا ما نرى الأبقار، وهذا الأمر أفرح بناتي كثيرًا».

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال نهاية الأسبوع، المعرض الذي يستمر من 23 فبراير حتى 3 مارس.

وتسجل في ضواحي باريس بعض مشاهد من الحياة الريفية. ففي كل شهر، يطلق رعاة من مشروع زراعي في أوبرفيلييه بشمال باريس قطيعًا من حظيرته في متنزه ليقوم بجولة في الشوارع.

وتمر الأغنام عبر ممرات مخصصة للمشاة ومقاهٍ ومحطات وقود وتتوقف لترعى عند أقدام مجمعات سكنية عامة رسمت عليها رسوم غرافيتي.