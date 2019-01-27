مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية

نسخة العام 2018 من معرض الكتاب في باريس (أ ف ب)

ندّد نحو 100 كاتب وصحفي وفنان فرنسي بالاستخدام المتزايد للإنجليزية في الفعاليات في البلد، بما في ذلك معرض الكتاب في باريس.

وتساءلوا في مقال نشرته صحيفة «لوموند» السبت «ألم يعد ممكنًا في باريس وتحديدًا خلال معرض مخصص للكتاب والأدب عمومًا التحدّث بالفرنسية؟»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وندّدوا باستخدام الإنجليزية المبسّطة على الموقع الإلكتروني لمعرض الكتاب المزمع إقامته في مارس، وحُدّث الموقع بعد نشر المقال.

وأكّد أصحاب المقال، ومن بينهم الكاتب الفرنسي من أصل مغربي الطاهر بن جلون وجان-لوي فورنييه وميشال لو بري والروائية الفرنسية المغربية ليلى سليماني، أن «الكيل قد طفح بالنسبة لنا نحن المفكّرين والكتاب والمدرّسين والصحفيين الشغوفين بهذه اللغة والمتنوعي المشارب».

وأردفوا «ليست المسألة مسألة لغة رائجة بل هي أعمق من ذلك بكثير تدفعها مآرب تجارية وربحية لإمبريالية لغوية هدفها أن تبيع أينما كان المنتجات عينها».

وطالبوا الجهات المعنية بـ«الاستغناء عن المصطلحات الإنجليزية عندما لا تكون ضرورية»، داعين وزارة الثقافة إلى أن «تحرص بدقّة أكبر على احترام اللغة الفرنسية وتحجم عن تقديم المساعدات لأي فعاليات ثقافية تستبدل عبثًا كلمة فرنسية واحدة بأخرى إنجليزية».

ويقام معرض الكتاب في باريس في العاصمة الفرنسية بين 15 و18 مارس المقبل.