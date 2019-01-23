انقطاع جزيرة تونغا عن العالم الخارجي لتعطل الإنترنت

تونغا هي مملكة تقع في المحيط الهادئ (أ ف ب)

انقطع كابل بحري في جزيرة تونغا وحرم هذه المملكة الواقعة في المحيط الهادئ من خدمات الهاتف النقال والإنترنت.

ويعتبر البعض أن الحياة من دون إنترنت جنة، إلا أن تونغا تعتمد بشكل كبير على روابطها بالعالم الخارجي لعمليات التزويد اليومية، وفق «فرانس برس».

وقال سكان في الأرخبيل إن انقطاع الإنترنت «كارثة كبيرة» فيما يواجه المسؤولون صعوبة في حل المشكلة.

وقالت ماري فونوا رئيسة تحرير خدمة «ماتانعي تونغا» الإخبارية الإلكترونية الأربعاء «نحن مرتبطون بشكل وثيق بالإنترنت في أعمالنا وعلى صعيد الحكومة أيضًا».

وأضافت «خدمة فيسبوك غير متوافرة وهي الوسيلة المعتمدة للتواصل بين الشتات وللحصول على الطلبيات ولحجز بطاقات الطيران أوالشحن على سبيل المثال».

وفيما تحاول السلطات معرفة سبب العطل وإيجاد حل، توجه السكان إلى خدمات قمر صناعي محلي صغير وبالانتظار تم تعطيل وسائل تواصل اجتماعي غير مهمة.

وأدت خدمة الإنترنت المحدودة إلى مشاكل كبيرة للحصول على التحويلات المالية التي تعتمد عليها الكثير من العائلات ومصدرها أقارب مقيمون في الخارج.

وأكدت فونوا «إنها كارثة مطلقة لتونغا وأزمة وطنية».

وأشارت شركة «تونغا كايبل»، التي تدير الكابل البحري بين تونغا وفيجي الممتد على 827 كيلومترًا إلى أنه ينبغي وضع أولويات فيما يختص باستخدام الإنترنت إلى حين تصليح الخلل.

وتوقع مسؤولون أن يستغرق تصليح الكابل أسبوعين.