مقتل ثلاثة متزلجين في انهيار ثلجي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 02:39 مساء
رجل يجرف الثلوج في فوردرنبرغ في النمسا، 10 يناير 2019 (أ ف ب)

توفي ثلاثة متزلجين ألمان السبت في انهيار ثلجي في غرب النمسا فيما لا يزال رابع مفقودًا، بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية الأحد.

وعثر على جثث الرجال الثلاثة (56 و 36 و32 عامًا) مساء السبت في جبل فورارلبرغ حيث باشرا رحلة خلال النهار. ولا يزال رجل في الثامنة والعشرين مفقودًا، وفق «فرانس برس».

وقوع انهيار ثلجي على الدرجة الثالثة من أصل خمس في هذه المنطقة الواقعة في جبال الألب كان متوقعًا، فيما الاحتمال يصل إلى الدرجة الرابعة أو الخامسة في جبال نمساوية أخرى، حيث سجل تراكم استثنائي للثلوج في الأيام الأخيرة تتطلب تدخل الجيش لضمان سلامة الطرقات والأبنية وإجلاء بعض السكان.

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