«جبل مقدس» في جنوب أفريقيا يستقبل آلاف المصلين سنويًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 12:14 مساء
أحد أتباع كنيسة شيمبي باللباس التقليدي يصلي في جبل نهلانغاكازي، 5 يناير 2019 (أ ف ب)

يصعد الآلاف من أتباع كنيسة شيمبي، إحدى أقدم كنائس جنوب القارة الأفريقية، مرتين يوميًّا على مدى عشرة أيام نحو «جبل نهلانغاكازي المقدس» لمناسبة الحج السنوي لهذه الطائفة في جنوب أفريقيا.

واجتاز أتباع لهذه الكنيسة آتون من ضاحية إيناندا قرب دوربان (شمال شرق) حوالي ثمانين كيلومترًا مشيًا وصولاً إلى الجبل المقدس الذي نصبوا على سفحه خيمهم، وفق «فرانس برس».

ويتوجهون بواقع مرتين يوميًّا صعودًا إلى الجبل الذي تقع قمته على بعد ساعة مشيًا. وتتصدر النساء المسيرة ويليهن الرجال ثم الأطفال.

وعلى الطريق، يلقي المصلّون زهورًا على شواهد قبور مقامة على سفح الجبل.

وبعد وصولهم، يصغي المصلّون بخشوع كبير إلى عظة تدعو للسلام والوحدة.

هذه الكنيسة المعروفة أيضًا باسم كنيسة الناصرة المعمدانية، أسست في 1919، وهي تضم ملايين الأتباع لكنها تعاني أيضًا انقسامات في إدارتها.

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