«باربي» تحتفل في 2019 بعيدها الستين

بيعت حتى الآن أكثر من مليار دمية باربي منذ عرضها لأول مرة في 9 مارس 1959 (أ ف ب)

تحتفل الدمية «باربي» في العام 2019 بعيد ميلادها الستين، محتفظة برونقها، إذ لا تزال تستهوي الأطفال وتجهد لمجاراة العصر وصولاً إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

ويقول نايثن باينارد مدير التسويق العالمي للدمية «باربي»: «ستون عامًا هي فترة طويلة في أوساط صناعة الألعاب، إذ يستمر النجاح راهنًا لثلاث أو خمس سنوات»، وفق «فرانس برس».

ورغم المنافسة التي تزداد شراسة تباع سنويًا 58 مليون دمية «باربي» في أكثر من 150 بلدًا. وهذه الماركة مشهورة بقدر «كوكا كولا» أو «ماكدونالدز» بحسب ما أوضح هذا المسؤول في ديسمبر خلال زيارة خاصة لمركز التصميم في مجموعة «ماتيل» في إل سيغوندو بضاحية لوس أنجليس في كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة).

وبيعت حتى الآن أكثر من مليار دمية باربي منذ عرضها للمرة الأولى في معرض الألعاب بنيويورك في التاسع من مارس 1959.

وتقف وراء الفكرة روث هاندلر إحدى مؤسسات شركة «ماتيل» مستلهمة الدمية من أولادها. ويوضح نايثن باينارد «ابنتها باربرا كان لديها خيار محدود في الألعاب ويقتصر على دمية تمثل طفلاً في حين أن ابنها كان يتخيل نفسه رائد فضاء وراعي أبقار وقائد طائرة».

وصممت عندها «باربي» (اختصار لاسم ابنتها) وهي دمية بالغة مع جسم أنثوي «لتظهر للفتيات الصغيرات أن بإمكانهن اختيار المهنة التي يردن. في العام 1959 كان ذلك صادمًا». وحققت الفكرة نجاحًا فوريًا مع بيع 300 ألف دمية في السنة الأولى، بحسب ما يؤكد باينارد.

كاريكاتور؟

مع جسمها المثير لم تكن تبدو أول دمية «باربي» للوهلة الأولى أنها مناصرة لقضايا المرأة. ويقول كارلايل نويرا أحد مصممي «باربي»، «كانت تراعي معايير الجمال في تلك المرحلة» وعدلتها شركة «ماتيل» منذ ذلك الحين. وكانت أيضًا «متكيفة مع القماش الذي كان متوافرًا».

ولطالما عانت «باربي» الشقراء، من صورة المرأة السطحية الغنية التي لا عمل لها ونالت نصيبها من الانتقادات.

ويرى م ج لورد صاحب كتاب مرجعي بعنوان «فوريفر باربي» أن وصفها بهذه الطريقة الكاريكاتورية غير مبرر.

ويوضح لوكالة «فرانس برس»: «في الواقع باربي تصبح ما يريدها الطفل الذي يلعب بها أن تكون. المشكلة لا تكمن في دمية بلاستيكية طولها 28 سنتمترًا. المشكلة هي في ثقافتنا والفكرة التي نكوّنها عن الأنوثة».