والد ميغن ماركل يدعوها للتصالح

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 03:25 مساء
والد ميغن ماركل يدعوها للتصالح (أ ف ب)

وجه والد ميغن ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري دعوة لها للتصالح معه، بعد انقطاع الاتصال بينهما منذ زواجها في مايو.

وقال توماس ماركل (74 عامًا) في مقابلة على شبكة «آي تي في» البريطانية «أنا أحبّك كثيرًا، أنت ابنتي وأحبّ أن أعرف أخبارك»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف «مهما كانت خلافاتنا، ينبغي أن نكون قادرين على حلّها، نحن من عائلة واحدة، أرجوك أن تتصلي بي».

ويعيش الوالد في المكسيك، ولم يتمكن من حضور زفاف ابنته في 19 مايو، لأنه كان خاضعًا لعملية في القلب، لكنه أثار جدلًا وإحراجًا للعائلة المالكة بعد ظهور صور له التقطها مصوّرون للمشاهير.

وقال في الرسالة «لا أنوي أن أظلّ صامتًا بقية حياتي، أنا أحبّ ابنتي، وعليها أن تعرف أني سأقدّر اتصالها بي بطريقة أو بأخرى، أو حتى أن ترسل لي رسالة نصيّة».

وينتظر هاري وماركل طفلهما الأول في 2019

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