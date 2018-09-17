أربعون سجينًا يفرّون بشاحنة نفايات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 04:06 مساء
تمكنّت السلطات من إعادة القبض على عشرة من السجناء (أ ف ب)

فرّ أربعون سجينًا من أحد سجون شمال شرق بورما مستخدمين شاحنة جمع النفايات، بحسب ما أعلن مسؤول في السلطات المحلية لوكالة «فرانس برس».

وتمكّن السجناء من السيطرة على الشاحنة التي أتت لجمع النفايات من السجن المركزي، ثم اجتاحوا بوابة السجن الواقع في مدينة هبا آن.

وتمكنّت السلطات من إعادة القبض على عشرة منهم، لكن واحدًا وثلاثين آخرين ما زالوا متوارين عن الأنظار.

وقال المسؤول في السلطات المحلية كهين تهيت مار «ربما فرّ الباقون باتّجاه تايلاند، وتعمل السلطات على قطع ما أمكن من طرق».

وعُــثرعلى الشاحنة الأحد، على بعد 200 كيلومتر من السجن، في طريق مؤدية إلى تايلاند. وكان زعيم عملية الهروب يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في جرائم مخدرات وحيازة أسلحة ومحاولات قتل، بحسب الصحافة الرسمية.
وتعاني السجون في بورما من تدهور في ظروفها.

ورغم انقضاء زمن الحكم العسكري في العام 2011، ما زالت الخدمات العامة والتعليم والمستشفيات والسجون تعاني من شحّ الأموال المرصودة لها، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات جمع الضرائب من السكان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثور على تمثال من الحجر الرملي لأبي الهول
ثقافة وفن
صحف عربية: تظاهرات طرابلس والمشاركة الليبية بمؤتمر قصيدة النثر في القاهرة
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
السفير الألماني: معجب بقدرة عمر المختار على توحيد شعبه
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
السويحلي وأعضاء بمجلس الدولة يدعون «النواب والدولة والرئاسي» بالخروج من المشهد ...
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل هجوم على فرع «المركزي» في بنغازي ونقل أموال لجهة مجهولة
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية المنكّهة مهدّدة بالزوال