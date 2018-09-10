اتهام شاب بقتل خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال

عُثر على الضحايا في منزل بإحدى الضواحي الأسترالية (أ ف ب)

وجّه القضاء الأسترالي لشاب في الرابعة والعشرين من عمره تهمة قتل ثلاثة أطفال ووالدتهم وجدّتهم عُثر على جثثهم في منزل في إحدى الضواحي، بحسب ما أعلنت الشرطة الإثنين.

وعثرت الشرطة على جثث الضحايا الأحد في منزل يقع في منطقة قريبة من مدينة بيرث جنوب غرب أستراليا، وفق «فرانس برس».

وتوجّهت الشرطة إلى المنزل بعدما سلّم الشاب نفسه إلى مركز أمني في منطقة نائية تقع على مسافة 1500 كيلومتر من شمال بيرث.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الوالدة مارا كوين تعمل في مؤسسة منجميّة وتتنقّل بين الحين والآخر لتنفيذ مهمّات في مناطق نائية.

وقتل في الجريمة أيضًا ابنة لها في الثالثة من العمر وابنتان توأمان في الثانية، ووالدتها البالغة من العمر 74 عامًا.

ولم توضح الشرطة العلاقة بين المتّهم والضحايا، ولا الطريقة التي نفّذت فيها الجريمة.

وسيمثل المتّهم أمام القضاء اعتبارًا من الإثنين.