فتح مقهى لفهم الزواحف بشكل أفضل بكمبوديا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 01:19 مساء
زبون يمسك بعرقب وثعبان ألبينو وهو يحتسي شرابا في «ربتايل كافيه» في بنوم بنه، 18 أغسطس 2018 (أ ف ب)

فتح كمبودي مقهى مخصصًا للعقارب وثعابين ألبينو في بنوم بنه للسماح بالاقتراب من هذه الحيوانات «غير المعروفة جدًا» وحتى ملامستها.

وهي أول حانة من نوعها في كمبوديا غير أن هذا النمط رائج جدًا في اليابان. في بنوم بنه يمكن للزبائن ارتشاف القهوة بالقرب من زواحف مستوردة من تايلاند. وتغطي أحواض لتربية الزواحف جدران المقهى وهي تحوي أفاعي من أحجام وألوان مختلفة، وفق «فرانس برس».

وينظر إليها بعض الزبائن بعين الريبة فيما يقترب منها البعض الآخر ويوافقون على أن تسرح على جسمهم. وتسترسل امرأة بالضحك عندما يزحف ثعبان ألبينو على عنقها فيما يلامس رجل آخر عظاية ضخمة لها براثن حادة منتصبة على طاولة.

في بنوم بنه حيث تناول الحشرات مثل العناكب المقلية لا يصدم أحدًا، يعتمد «ربتايل كافيه» منهجًا تثقيفيًّا حتى يغيّر الزبائن الذي يجرؤون على دخول المقهى «نظرتهم إلى هذه الحيوانات حتى لا تعود كائنات مخيفة» أو موجهة للاستهلاك على ما يأمل شيا راثي مالك المقهى.

وبدأ مقهاه يحظى بشعبية خصوصًا في صفوف الشباب «الذين يضعون ثعبانًا حول عنقهم لالتقاط صور سيلفي».

لكن أصواتًا علت لانتقاد هذا النمط من المقاهي بسبب احتجاز الحيوانات. إلا أن راثي يؤكد أن الحيوانات التي ولدت في الأسر لن تتمكن على أي حال من الصمود في البرية في حال إطلاقها.

وفتح مقهى آخر مخصص للقطط في كمبوديا. وهذا النوع من المقاهي منتشر جدًا في اليابان وبدأ ينتشر في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف إنجليزية: صلاح انتصر في صراعه مع اتحاد الكرة المصري
رياضة عالمية
الأمم المتحدة تحذر: أسابيع قليلة تفصل غزة عن انهيار كارثي في الخدمات
عربى
البعثة الأممية تنشر «اتفاق الزاوية».. 7 بنود مُلزمة لأطراف النزاع
ليبيا
الرباعي الغربي يجدد دعمه السرّاج ويدعو إلى تقدم في العملية السياسية
ليبيا
السعودية تستهدف الحفاظ على سعر النفط عند 70-80 دولارًا للبرميل
اقتصاد
إردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة خطيرة
عربى
صحف عربية: هل تفضي الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس إلى إجراء انتخابات قبل ...
ليبيا
السيسي يبحث مع سيالة مساعي توحيد الجيش الليبي وتطوير العلاقات الثنائية
ليبيا
غسان سلامة: هذا هو الهدف من اجتماع الزاوية حول اشتباكات طرابلس
ليبيا
61 قتيلاً و159 جريحًا و12 مفقودًا جراء اشتباكات طرابلس
ليبيا
سيناتورة إيطالية: اشتباكات طرابلس تقوض التوازن السياسي والمؤسساتي في ليبيا
ليبيا
«الصحة الجزائرية»: الكوليرا «تحت السيطرة»
عربى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل طبيعية لإزالة الحبر عن ملابسك