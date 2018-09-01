عرض برقع الأميرة ديانا للبيع في مزاد علني

زارت الأميرة ديانا والأمير تشارلز دول الخليج عام 1986 (الإنترنت)

رحلت الأميرة ديانا لكن ذكراها وتأثيرها.. أمور باقية، وهذا الشهر، يُعرض تصميم لبرقع أُعد خصيصا لـ«أميرة القلوب» خلال رحلتها عام 1986 إلى منطقة الخليج في مزاد علني في الولايات المتحدة.

وضمت مجموعة المعروضات الأخرى تصميمات لأزياء للأميرة وعينات من الأقمشة التي صنع منها عدد من الفساتين، وفق «بي بي سي عربي»، السبت.

وجاءت التصميمات من دار أزياء «ديفيد وإليزابيث إيمانويل»، الذي صمم فستان زفاف الأميرة ديانا.

وفي خطاب طلب التصميمات للجولة، كتبت وصيفة الأمير ديانا: «في كل الحالات، فإن الاحتشام هو الأمر الأهم خلال الرحلة». وجاء أحد ملفات التصميمات بعنوان «تصميمات الأزياء خلال النهار والمساء لجولة الخليج 1986».

واحتوى الملف على خمسة تصميمات رُسمت بخط اليد، من بينها برقع وأرفقت معه عبارة «إتش.آر.إتس. أميرة ويلز، الزيارة إلى السعودية، رقم. عام 1986، الزي الاحتياطي».

وعرضت التصميمات بعينات من الأقمشة، ويبيع مجموعة التصميمات جامع مقتنيات خاص بسعر استرشادي بلغ 30 ألف دولار.

وكذلك ضمت المجموعة خطابًا من وصيفة الأميرة دايانا، آن بيكويث سميث، إلى إليزابيث إيمانويل تطلب فيه تصميمات جولة الخليج.

وزارت الأميرة ديانا والأمير تشارلز دول الخليج، من بينها السعودية، عام 1986 في رحلة استغرقت ستة أيام.

زارت الأميرة ديانا والأمير تشارلز دول الخليج عام 1986 (الإنترنت)