فتاة تتولى مهامها كأول قائدة طائرة مقاتلة في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 01:12 مساء
ميزا ماتوشيما أول قائدة طائرة مقاتلة في الجيش الياباني (ف ب)

تتولى شابة يابانية مهامها في سلاح الجو لتكون أول قائدة لطائرة مقاتلة في هذا البلد الذي ما زال محافظًا في المسائل الاجتماعية.

وتخرجت ميزا ماتوشيما، البالغة من العمر 26 عامًا، في الكلية الحربية وأنهت تدريباتها الأربعاء، وستُعيَّن الجمعة رسميًّا في سلاح الجو، بحسب ما أعلنت الخميس وزارة الدفاع في بيان، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت ميزا ماتوشيما لوسائل الإعلام المحلية: «منذ اليوم الذي شاهدتُ فيه فيلم توب غن أيام المدرسة، وقعت في حب الطائرات المقاتلة»، وتمنت أن تسلك نساء أخريات طريقها.

ولا تمثل النساء حتى الآن سوى 6.4 % من عدد أفراد الجيش الياباني البالغ 228 ألفًا، وكانت القوات المسلحة اليابانية قررت في العام 1993 أن تصبح كل مهامها متاحة للرجال والنساء ما عدا قيادة طائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة.

ورُفع هذا الاستثناء في العام 2015، فسمح لماتوشيما أن تنضم إلى قوات النخبة وتقود طائرة «إف 15».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقول إن الاقتصاد الأميركي «سينهار» في حال جرى عزله من الرئاسة
دولى
رونالدو يُدخل ريال مدريد في دوامة «الميركاتو»
رياضة عالمية
تعليقًا على هجوم كعام.. الدباشي: توحُّد الليبيين هو الحل لمواجهة الإرهاب
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن خفايا الصراع بين «المركزي» والمصرف الليبي الخارجي
ليبيا
عن هجوم بوابة كعام.. باشاغا: «داعش» يسترد جزءًا من قوته
ليبيا
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» أسماء عدد من ضحايا بوابة عين كعام
ليبيا
علي السعيدي يحمل «داخلية الوفاق» و«الليبية المقاتلة» مسؤولية هجوم بوابة عين كعام
ليبيا
الدائرة تضيق على ترامب في تحقيق مولر و«الخيار النووي» أسوأ احتمالاته
دولى
بعد عام من الصمت .. البغدادي يدعو أنصاره إلى عدم التخلي عن «دينهم وجهادهم»
دولى
كاركاتير خيري - خروف العيد!
كاريكاتير
الخلاف بين واشنطن وأنقرة يأتي على هوى إردوغان
اقتصاد
دور «أممي» متصاعد: هل ينتظر برنامج الإصلاح الاقتصادي وصول الخبير الدولي؟
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حضري الهريسة الليبية فى المنزل