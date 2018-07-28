دبابات عسكرية في مهمة «سياحية»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 04:16 مساء
دبابات للجيش اللبناني توضع في البحر لإنشاء أول حديقة بحرية قبالة سواحل مدينة صيدا (أ ف ب)

أُنزلت دبابات تابعة للجيش اللبناني، الجمعة، إلى البحر، لإنشاء أول «حديقة مائية» للأغراض السياحية والبيئية.

وعمدت رافعات ضخمة إلى وضع عشر آليات عسكرية قديمة من بينها دبابات وناقلات جند في عمق البحر قبالة شاطئ مدينة صيدا، بحسب ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس»، السبت.

وأوضح ممثل جمعية «أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا»، كامل كزبر، أن هدف هذا المشروع هو توفير «ملاذ للغواصين ومحطة لتكاثر الشعب المرجانية». وقال: «نركز في عملنا على تنمية البيئة البحرية وحمايتها».

وأضاف أن أبراج مدافع الدبابات «وُجهت نحو الجنوب إلى فلسطين المحتلة (..) تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني».

وجرت هذه العملية بمواكبة من الدفاع المدني وفريق من الغواصين المحترفين بإشراف الجيش، بعد أن أرجئت لأيام، بسبب الأنواء وارتفاع الأمواج.

وستكون هذه «الحديقة المائية» مفتوحة أمام الغطاسين وهواة الغطس ومحبي السياحة البحرية.

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