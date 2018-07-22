إقبال على تذكارات لعملية إنقاذ فتية الكهف

إقبال على تذكارات لعملية إنقاذ فتية الكهف (أرشيفية:انترنت)

لاقت تذكارات تصور فريقًا لكرة القدم للناشئين في تايلاند ومدربهم الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه إقبالًا كبيرًا.

ونجحت عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر استمرت ثلاثة أيام لاثني عشر فتى أعمارهم بين 11 و16 عامًا ومدربهم البالغ من العمر 25 عاًما بعد أن فقدوا في 23 يونيو وهم يستكشفون مجمعًا للكهوف، وشارك في عملية الإنقاذ غواصون تايلانديون وأجانب وجذبت القصة أنظار العالم، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال مدير معرض «آرت بريدج تشيانغ راي» الفني في الإقليم الذي يعيش فيه الفتية سويت غايبوم «هناك طلب كبير على التذكارات»، وبدأ المعرض في تلقي طلبات لقمصان عليها صورة الفريق الأسبوع الماضي.

وقدم المعرض ألفي قميص تحمل كلمة «بطل» تخليدًا لذكرى سامارن كونان وهو غواص متطوع توفي في السادس من يوليو بعد أن فقد وعيه خلال مهمة لوضع اسطوانات للأكسجين في عمق الكهف.

وقال سويت إن سعر القميص مئتا بات (ستة دولارات) وهو ما يعني تحقيق ربح صاف يبلغ نحو مئتي ألف بات (ستة آلاف دولار) ستخصص لأنشطة خيرية.

وخرج الفتية من المستشفى الأربعاء ويتعافون في منازلهم حيث يتوقع أن يبقوا فيها لمدة شهر تقريبًا.

وأشار سويت، وهو أيضا فنان، إلى أن المعرض لم يثر أي مشكلات تتعلق بحقوق الملكية حتى الآن وأنه لم يطلب إذنًا من الفتية ولا أسرهم.

ووضع المعرض لوحة كبيرة خارجه تكريمًا لمهمة الإنقاذ، ويأمل سويت في أن اللوحة التي يبلغ طولها 13 مترًا التي تضم المنقذين، وبينهم غواصان بريطانيان كانا أول من عثر على مكان الفتية، ستكون تأريخا لعملية الإنقاذ.