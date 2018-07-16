هيئة المواصلات في باريس تحتفي بفوز المنتخب الفرنسي

لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم يرفعون كأس العالم، 15 يوليو 2018 (أ ف ب)

تحتفي هيئة المواصلات في باريس (أر إيه تي بي) بفوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم لكرة القدم في روسيا، من خلال تسمية ست محطات لقطار الأنفاق أسماء تكرّم الفائزين، وفق ما كشفت المجموعة في بيان.

وأوضحت الهيئة أن هذه التسميات الاستثنائية الست «تزخر بالتلميحات إلى أبطال العالم الفرنسيين»، وفق «فرانس برس».

وسيحول مثلا خطّ «برسي» إلى «برسي لي بلو» (برسي الزرق) و«نوتر دام دي شان» إلى «نوتر ديدييه ديشان» (ديدييه ديشان خاصتنا)، في حين سيغير اسم خطّ «شانزيليزيه - كليمنصو» إلى «ديشانزيليزيه - كليمنصو». وتتضمن كلّ التسميات الجديدة تلاعبا على الكلام احتفاء بفوز المنتخب الفرنسي وبمدربه ديدييه ديشان.

وأعلنت الهيئة أن «أعضاء المنتخب الفرنسي سيلقون التحية على الحشود بين ساحة النجمة وقصر الإليزيه على متن حافلة كهربائية تابعة للمجموعة» مزينة للمناسبة.

وسيجول منتخب الديوك في جادة شانزيليزيه قرابة الخامسة بعد الظهر قبل أن يستقبلهم رئيس الجمهورية في قصر الإليزيه.