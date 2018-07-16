هيئة المواصلات في باريس تحتفي بفوز المنتخب الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 01:26 مساء
لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم يرفعون كأس العالم، 15 يوليو 2018 (أ ف ب)

تحتفي هيئة المواصلات في باريس (أر إيه تي بي) بفوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم لكرة القدم في روسيا، من خلال تسمية ست محطات لقطار الأنفاق أسماء تكرّم الفائزين، وفق ما كشفت المجموعة في بيان.

وأوضحت الهيئة أن هذه التسميات الاستثنائية الست «تزخر بالتلميحات إلى أبطال العالم الفرنسيين»، وفق «فرانس برس».

وسيحول مثلا خطّ «برسي» إلى «برسي لي بلو» (برسي الزرق) و«نوتر دام دي شان» إلى «نوتر ديدييه ديشان» (ديدييه ديشان خاصتنا)، في حين سيغير اسم خطّ «شانزيليزيه - كليمنصو» إلى «ديشانزيليزيه - كليمنصو». وتتضمن كلّ التسميات الجديدة تلاعبا على الكلام احتفاء بفوز المنتخب الفرنسي وبمدربه ديدييه ديشان.

وأعلنت الهيئة أن «أعضاء المنتخب الفرنسي سيلقون التحية على الحشود بين ساحة النجمة وقصر الإليزيه على متن حافلة كهربائية تابعة للمجموعة» مزينة للمناسبة.

وسيجول منتخب الديوك في جادة شانزيليزيه قرابة الخامسة بعد الظهر قبل أن يستقبلهم رئيس الجمهورية في قصر الإليزيه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
اجتماع روما «3+3» .. حضرت ليبيا وغاب ممثلوها
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك