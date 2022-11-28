«الداخلية» تعلن عن تحويلة مرورية للمتجهين إلى تاجوراء بسبب الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، إغلاق الطريق العام المتجه إلى شرق بلدية تاجوراء وإقامة تحويلة جديدة، بسبب غزارة الأمطار التي نتج عنها جريان وادي علي بنور بمنطقة غوط الرمان؛ حيث تسبب في انجراف بالطريق، ما يعرض سلامة مرتادي هذا الطريق للخطر.

ووجّهت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، مرتادي الطريق العام المتوجهين لشرق بلدية تاجوراء بالدخول للمسار الجديد أمام مثلث الكشافة مرورًا بمنطقة بئر التركي والنشيع والخروج للطريق العام باتجاه القره بوللي شرقًا.

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وفي وقت سابق، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، أغلبها خفيفة، وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و23 درجة مئوية.