«أمن الجفارة» يساعد العالقين وسط تجمعات المياه (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت دوريات مديرية أمن الجفارة يد المساعدة للمواطنين العالقين في تجمعات المياه، التي تشكلت بعد هطول الأمطار بغزارة خلال الساعات الماضية.

ووجهت الدوريات المواطنين إلى سمارات آمنة حفاظًا على سلامتهم، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

نفي سقوط سد وادي المجنين

وفي حين نفت مديرية أمن النواحي الأربع، انهيار سد وادي المجنين، واصفة ما تردد من أنباء على صفحات مواقع التواصل بشأن هذا الأمر بـ «الشائعات والأكاذيب».

- مديرية أمن النواحي تنفي انهيار سد وادي المجنين

ونقلت المديرية عن رئيس مركز شرطة العواتة والمهندس المشرف على السد، أن «سد وادي المجنين في حالة ممتازة ولم يصل منسوب المياه حتى نصف مخزون السد».

رجال الأمن يعاونون المواطنين العالقين وسط تجمعات المياه بالجفارة.

رجال الأمن يعاونون المواطنين العالقين وسط تجمعات المياه بالجفارة.

رجال الأمن يعاونون المواطنين العالقين وسط تجمعات المياه بالجفارة.