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المنفي يلتقي وفدا من ممثلي قبائل وأعيان ونخب المنطقة الشرقية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 05:30 مساء
المنفي يلتقي وفدا من ممثلي قبائل وأعيان ونخب المنطقة الشرقية في طرابلس
لقاء المنفي مع ممثلي قبائل وأعيان ونخب المنطقة الشرقية في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، وفدًا من ممثلي قبائل وأعيان ونخب المنطقة الشرقية الذين أكدوا حرصهم على ضرورة إنجاح مشروع المصالحة الوطنية ووحدة تراب الوطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن أعضاء الوفد أعربوا خلال الاجتماع عن تقديرهم لما يبذله رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من جهدٍ لتحقيق التوافق بين الليبيين، مؤكدين دعمهم لأي إجراءات يتخذها لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

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المنفي يؤكد انفتاحه على كافة المبادرات
وأشاد المنفي من جانبه بموقف أعيان ومشائخ ليبيا عموماً والمنطقة الشرقية تجاه القضايا الوطنية خصوصًا في هذا الظرف الاستثنائي لتحقيق المصالحة الوطنية، لتمضي البلاد بجهد جميع أبنائها نحو بناء الدولة، مضيفًا أنه كان ولا يزال منفتحًا على كل المبادرات التي تستهدف جمع شمل كل الليبيين.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها المنفي مع مختلف الأطراف والجهات الوطنية الفاعلة من أجل مناقشة المستجدات السياسية وبحث السبل اللازمة من أجل تخطي حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد.

لقاء المنفي مع ممثلي قبائل وأعيان ونخب المنطقة الشرقية في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع ممثلي قبائل وأعيان ونخب المنطقة الشرقية في طرابلس، الأحد 27 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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