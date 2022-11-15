مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، أنه سيستأنف غدًا الأربعاء عمل لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية والوظائف القيادية في 5 مؤسسات، موضحًا شروط تولي هذه الوظائف.

وتشمل هذه الوظائف، وفق بيان المجلس، «محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ووكيل وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ورئيس ووكيل ديوان المحاسبة».

وأشار المجلس إلى أن تسليم الملفات يبدأ اعتبارًا من غدٍ الأربعاء إلى يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر الجاري، على أن تكون مرفقة بنماذج السيرة الذاتية وطلب الترشح بالحضور إلى مقر ديوان المجلس الأعلى للدولة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني.