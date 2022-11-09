ألمانيا تدعم الحل السلمي للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الأربعاء، التزام بلاده بشدة بدعم الحل السلمي للأزمة الليبية.

وقال أونماخت في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «يسعدني أن تتاح لي الفرصة لمقابلة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باثيلي شخصيًا في طرابلس»، وأضاف: «أكدت من جديد التزامنا الشديد بدعم عمله الحاسم نحو حل سلمي للأزمة الليبية».

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4 ملفات في لقاء المشري وأونماخت

وأمس الثلاثاء، ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال استقباله السفير الألماني بمقر المجلس في العاصمة طرابلس 4 ملفات سياسية يعمل عليها المجلس من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان، إن المشري والسفير الألماني ناقشا «جهود المجلس الرامية لتحقيق الاستقرار عبر إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، وملف تغيير المناصب السيادية، وآلية اختيار سلطة تنفيذية قادرة على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال».

فضلاً عن محور المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة التي تجرى برعاية الأمم المتحدة والتي لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم بشأنها يفضي إلى حلحلة الانسداد السياسي الذي تشهده ليبيا، ما أدى إلى عودة الانقسام الحكومي منذ فبراير الماضي.