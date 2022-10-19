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السفير الألماني: متفائلون بتحقيق تقدم في الأزمة الليبية.. ولا بديل عن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 01:55 صباحا
السفير الألماني: متفائلون بتحقيق تقدم في الأزمة الليبية.. ولا بديل عن الانتخابات
سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت في لقاء مع قناة «الجزيرة» القطرية، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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أعرب سفير ألمانيا في ليبيا ميخائشيل أونماخت، عن تفاؤل بلاده بتحقيق تقدم في الأزمة الليبية، خاصة بعد تعيين المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي، مشددًا على أن تجديد شرعية السلطة التنفيذية «يجب أن يكون عن طريق الانتخابات».

وقال أونماخت، في لقاء مع قناة «الجزيرة» القطرية: «ليس من المفيد الحديث عن مؤتمر برلين 3، من دون أن يكون هناك فرص لنتائج ومخرجات إضافية وإيجابية تُمهِّد لحلٍ سياسي دائم».

وفي 4 أكتوبر الماضي، ناقش المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إمكانية عقد مؤتمر «برلين 3».

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السفير الألماني: مناقشة شرعية الحكومة ليست حلاً للمشكلة الليبية
وأوضح أونماخت، في حواره مساء الثلاثاء، أن ثمة سببًا للتفاؤل، وهو وجود مبعوث أممي تدعمه ألمانيا، مع ضرورة توحد المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا، مع التأكيد على أنه «لا بديل عن الانتخابات»، معتبرًا في الوقت نفسه أن «مناقشة شرعية الحكومة ليست حلاً للمشكلة الليبية، يجب أن نرى الحل الممكن، وأول خطوة هو الاعتراف بأن هناك مشكلة، خاصة مع وجود حكومتين».

وتابع: «لا يوجد إجماع دولي كامل حول شرعية أيٍّ من الحكومتين. نحتاج توحيد السلطة التنفيذية عبر الانتخابات»، لكنه اعتبر أن «شرعية الحكومة ليست أهم الأسئلة»، مستدركًا: «ألمانيا مع الشرعية الدولية والأمم المتحدة، غير أنه من اللازم استغلال فرصة تعيين مبعوث أممي جديد، والتفكير في العودة لخارطة الطريق».

السفير الألماني: مسؤولية مشتركة لفشل الانتخابات
وردًا على سؤال حول من يتحمل مسؤولية فشل الانتخابات، قال الدبلوماسي الألماني: «لا يوجد مسؤول واحد، بل ثمة مسؤولية مشتركة للفشل»، مستدركًا بقوله: «ليس من المفيد اتهام طرف ما بتعقيد الأزمة في ليبيا والأهم تدارك الأخطاء، من خلال أفكار جديدة مفاداها (لا غالب ولا مغلوب)».

واعتبر أن ثمة تقدمًا في ملف حظر الأسلحة إلى ليبيا خلال العام الجاري، داعيًا إلى ضرورة احترام القانون الدولي من كل الدول، لاسيما ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، وإخراجهم من الأراضي الليبية.

السفير الألماني: استقرار ليبيا يساعدها لتأدية دور كبير لحل أزمة الطاقة عالميا
وعن اللقاءات الأخيرة مع عدد كبير من المسؤولين الليبيين بصحبة المبعوث الألماني الخاص قال أونماخت: «كانت اللقاءت مفيدة جدا وتبادل حقيقي للأفكار، رأينا إرادة حقيقة عند أغلب الليبيين»، مشددًا على أن «الاستقرار في ليبيا يساعدها في أن تؤدي دورا كبيرا لحل أزمة الطاقة عالميا».

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