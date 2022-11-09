اتفاقية تعاون بين مستشفى بن سينا وكلية الطب البشري بجامعة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وقعت إدارة مستشفى بن سينا، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون علمي مع كلية الطب البشري بجامعة سرت.

وقع على الاتفاقية مدير عام مستشفى بن سينا التعليمي الدمترو علي الجروشي، وعميد كلية الطب البشري بجامعة سرت عبد الله الأحول.

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وأفاد رئيس اللجنة العلمية بالمستشفى الدكتور فتحي الكاسح بأن الاتفاقية تضمنت بنودا للتعاون العلمي وتبادل الزيارات والبحث العلمي، كما اتفق الطرفان على الإشراف المشترك على المكتبة المركزية والتعاون فى مجال المختبرات الطبية.