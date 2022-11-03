الدبيبة: متفائل بتصويت مجلس الدولة على مواد القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط

عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، عن تفاؤله بتصويت مجلس الدولة اليوم على مواد القاعدة الدستورية.

وقال الدبيبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «مازلت أطالب بأن تمضي باقي الإجراءات في أسرع وقت ممكن؛ للخروج بقاعدة دستورية سليمة تكون محل قبول عند كل الليبيين».

الدبيبة: ليس أمامنا إلا الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية

وشدد على «ضرورة أن تفي كل الأطراف بالتزاماتها تجاه العملية الانتخابية»: متابعا: «ليس أمامنا إلا الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية».

- مجلس الدولة يحيل القاعدة الدستورية للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها

مجلس الدولة يصوت على القاعدة الدستورية

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن المجلس الأعلى للدولة، إحالة القاعدة الدستورية للجان المختصة «لوضع الضبط النهائي لها»، وذلك خلال جلسته المعلقة الـ81 التي عُقِدت برئاسة خالد المشري بمقر المجلس في طرابلس، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

ولا تزال المعلومات غير متوفرة القاعدة الدستورية التي يتفاوض حولها مجلس الدولة مع مجلس النواب استعدادًا لإقرار الإطار اللازم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في ليبيا. كما لم يوضح المكتب الإعلامي للمجلس ما توصل إليه الأخير بشأن تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية.