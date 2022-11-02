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مجلس الدولة يحيل القاعدة الدستورية للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 05:02 مساء
مجلس الدولة يحيل القاعدة الدستورية للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها
اجتماع مجلس الدولة في طرابلس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس)
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أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، مجددًا التأكيد على «استكمال التصويت على القاعدة الدستورية وإحالتها للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها» وذلك خلال جلسته المعلقة الـ81 التي عُقِدت اليوم برئاسة خالد المشري بمقر المجلس في طرابلس وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

وسبق للمجلس أن أعلن، أمس الثلاثاء، استكمال التصويت على القاعدة الدستورية، وتعليق جلسته إلى اليوم لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال المتمثل في مناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة لمناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية.

غياب المعلومات بشأن القاعدة الدستورية
ولم يوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أي معلومات بشأن القاعدة الدستورية التي يتفاوض حولها مع مجلس النواب استعدادًا لإقرار الإطار اللازم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في ليبيا. كما لم يوضح المكتب الإعلامي ما توصل إليه المجلس بشأن تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية.

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وشهدت الأسابيع الأخيرة تقاربًا بين رئاسة مجلسي الدولة والنواب في المواقف السياسية كان بعيدًا خلال السنوات الماضية، وذلك بعدما رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة التخلي عن السلطة بعد تكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا من مجلس النواب.

وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا منذ أواخر سبتمبر 2021، بعد تعذر توافق المجلسين على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، وسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية من قبل مجلس النواب، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا وتعذر إجراء الانتخابات.

وفشلت جهود الأمم المتحدة التي قادت وساطة بين رئاسة مجلسي النواب والدولة للتوافق على القاعدة الدستورية رغم جولات عديدة جرت بين الطرفين في القاهرة وتونس وجنيف حتى أغسطس الماضي.

اجتماعات بين مجلسي النواب والدولة لتقريب وجهات النظر
لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تقاربًا في المواقف السياسية بين رئاستي المجلسين، وعقد سلسلة من اللقاءات بين أعضاء من المجلسين في مدينة البيضاء وكذلك على مستوى الرئاسة جرت في العاصمة المغربية الرباط.

والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري في الرباط يوم 20 أكتوبر الماضي لمناقشة سُبل المضي قدمًا في العملية السياسية واستئناف مفاوضات المجلسين بشأن القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

وسبق ذلك اجتماع عقيلة صالح والمشري، لقاء جمع أعضاء من المجلسين في مدينة البيضاء يومي 10 و11 أكتوبر من أجل «تقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم»، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة حينها.

اجتماع مجلس الدولة في طرابلس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس)
اجتماع مجلس الدولة في طرابلس، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس)
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