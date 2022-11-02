المشري والنويري يؤكدان ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على 3 ملفات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ضرورة توافق المجلسين على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية والمناصب السيادية، وفق ما نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وقال بليحق إن النويري استقبل في مكتبه بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، اليوم الأربعاء، المشري لـ«مناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تحتاج إلى توافق المجلسين ، وأهمها: القاعدة الدستورية، وقوانين الانتخابات، والمناصب السيادية».

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وأضاف بليحق أن النويري والمشري «أكدا خلال اللقاء ضرورة الوصول إلى توافق بشأن تلك القضايا في أقرب ‏وقت ممكن، وأن تنتج عن هذا التوافق نصوص وقرارات، وألا تظل هذه القضايا عالقة».